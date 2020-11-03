«ЭФКО» будет сотрудничать с НГТУ НЭТИ

— Построение долгосрочных партнерских связей с промышленными предприятиями России на сегодняшний день — одно из приоритетных направлений нашей работы, — прокомментировал ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев, — и то, что крупнейшее предприятие российского агропромышленного комплекса выступает инициатором построения партнерских связей — очень ценно. «ЭФКО» — системообразующее предприятие пищевой промышленности, и мы видим перспективу работы не только в подготовке высококвалифицированных кадров, но и в совместной инновационной деятельности сотрудников «ЭФКО» и ученых НГТУ НЭТИ.

Как рассказали в пресс-службе НГТУ НЭТИ, в начале 2010-х годов ГК «ЭФКО» пришла к осознанию, что собственные разработки и экспертиза в инновациях — залог конкурентоспособности в бизнесе будущего. В 2013 году в Белгородской области был создан инновационный центр «Бирюч». Сегодня это 12 лабораторий, два научно-технических совета с лучшими учеными страны в биотехнологиях.

В рамках заключенного соглашения учащиеся четвертых курсов бакалавриата и магистратуры НГТУ НЭТИ примут участие в конкурсе исследовательских проектов. Студентам химического, аналитического и гуманитарного направлений предложено три направления: растительное мясо, низкокалорийные жиры, а также построение корпоративной культуры. Авторы трех лучших работ по каждому из направлений получат денежные премии по 30 тысяч рублей.

Следующий этап сотрудничества в настоящее время обсуждается сторонами. Подписанное в Новосибирске соглашение — часть стратегической программы развития сотрудничества с отраслевыми вузами Сибири. Аналогичные соглашения были заключены с ведущими вузами Омска и Томска.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ