Из банков в стройки: почему растут инвестиции в недвижимость

Объем банковских депозитов физических лиц в рублях за 8 месяцев снизился на 3% или 605 млрд рублей, валютные депозиты снизились на 14% или $9,6 млрд.
— Нулевые ставки по валютным депозитам, как и низкие по рублевым, вынудили население искать альтернативу для своих вложений, — комментирует ситуацию Андрей Русецкий, управляющий активами БКС.
— Сбережение на депозитах — не лучшая форма инвестиций, — отмечает Николай Берзон, доктор экономических наук, руководитель Федерального методического центра по финансовой грамотности Высшей школы экономики. — Процентные ставки по депозитам составляют в среднем 4,7% при сроке до года и 5,56% — больше года.
Хранение наличных в рублях или в валюте стало восприниматься как менее надежное. Вклад в коммерческом банке представляется россиянам еще менее надежным и выгодным. Только 9% заявили о его надежности, 7% — о выгодности.
Традиционной альтернативой депозитам считают фондовые рынки, ПИФы, облигации и вложения в недвижимость. Более сложные виды финансовых инструментов (покупка акций предприятий, вложения в паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды) представляются надежными и выгодными меньшинству россиян — от 3 до 8%, констатируют аналитики НАФИ в июльском исследовании.
Инвестирование на фондовых рынках требует подготовки, компетенций и не гарантирует однозначную доходность вложений. Так, стоимость акций российских компаний за 5 месяцев этого года, по данным Николая Берзона, составила от 7 до 24%.
На начало 2020 года недвижимость по-прежнему возглавляет список наиболее выгодных способов вложения денег, так полагают 40% россиян (данные НАФИ).
Поддержанию роста интереса к такому инструменту инвестирования в этом году способствует ряд обстоятельств.
— Одно из них — действие программы льготной ипотеки за счет субсидируемой ставки не выше 6,5% годовых, — комментирует ситуацию Александр Абрамов, профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ. — Стремление к приобретению жилья за счет данной программы нередко стимулировало ее участников к финансированию первоначальных взносов за счет потребительских кредитов.
Татьяна Гениберг, кандидат экономических наук НГУЭУ, полагает, что изменению поведения инвесторов способствует также пандемия, остановки в деятельности многих бизнесов, экономическая нестабильность и ослабление государственной финансовой устойчивости в связи со значительной помощью бизнесу и населению. — Дополнительный фактор — рост курсов валюты, опасение перед дефолтом и недоверие к вложениям в ценные бумаги. Люди в очередной раз выбирают один из надежнейших инструментов инвестирования — недвижимость, — констатирует Гениберг.
Игорь Индриксонс, управляющий инвестициями в недвижимость, основатель агентства Indriksons.ru, подтверждает тренд роста спроса на недвижимость.
— Сейчас покупают абсолютно все — и подъездами, и этажами. Не только с целью инвестирования, сколько с целью сбережения. Люди научены на протяжении многих поколений: если ты живешь в России, то в любой экономической турбулентности в конце у тебя останутся только квадратные метры. При этом недвижимость за границей — это дорого, и если поменять рубли на валюту, то зачастую нельзя ни купить достойный объект, ни посмотреть его.
Еще один момент — опасение, что после того, как ввели налог на крупные вклады, гайки будут крутить еще сильнее. Государство простимулировало спрос льготной ипотекой, плюс стало безопаснее покупать на раннем этапе строительства.
Аналитики исследовательской компании «Елка Девелопмент» пришли к выводу, что доход от инвестиций в новостройки в Новосибирске выше дохода от годового депозита. На протяжении последнего года наблюдается рост индекса доходности. Рост по всем категориям составил от 20 до 62%, максимум — в категории двух- и трехкомнатных квартир, минимум — в категории четырехкомнатных.
По данным аналитиков «Елка Девелопмент», средний рост цен по новостройкам за год в Новосибирске составил 12,6%, вторичка подросла на 11,5%. Ожидаемо быстрее всего в цене растут наиболее ликвидные одно- и двухкомнатные квартиры.
Наиболее ликвидные квартиры — в центральных локациях, в районах с развитой инфраструктурой и транспортной логистикой. Так, по данным аналитической службы ГК «Расцветай», стоимость квадратного метра в новостройках компании в среднем увеличивается на 15% в год.
Один из показателей востребованности проектов застройщика — высокая скорость продаж на начальной стадии строительства. К примеру, на новостройки ЖК «Расцветай на Гоголя» дом №3, ЖК «Расцветай на Красном», дом «Расцветай на Шамшиных» повышенный интерес наблюдался до анонсирования открытия продаж, а на старте строительства были раскуплены 15% жилья.
В пресс-службе ГК «Расцветай» отметили еще один интересный рыночный тренд. В Новосибирске складываются ситуации, когда человек, купивший квартиру на старте строительства, перед сдачей дома с прибылью продает ее при поддержке застройщика. Дело в том, что к этому времени у отделов продаж формируется лист ожидания из покупателей, заинтересованных купить определенную квартиру в готовом доме. Вырученные деньги инвестор вкладывает в другой объект большей площади у того же застройщика.
— Делиться прибылью с инвесторами — это политика ГК «Расцветай», такую позицию застройщик занял еще при выходе на рынок, — рассказывает независимый аналитик и автор рейтинга устойчивости застройщиков Сергей Николаев. — Компания строит объекты в самом центре или в приближенных к нему районах, с хорошей транспортной развязкой, а поскольку в городе остается все меньше мест для застройки, то жилье, расположенное на наиболее интересных площадках, растет в цене быстрее рынка.
Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф.
Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Шамшиных». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф.
Застройщик: ООО «СЗ «Сибсервис». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф.
На базовом фото ЖК «Расцветай на Гоголя»
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