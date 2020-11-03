Из банков в стройки: почему растут инвестиции в недвижимость

Объем банковских депозитов физических лиц в рублях за 8 месяцев снизился на 3% или 605 млрд рублей, валютные депозиты снизились на 14% или $9,6 млрд.

— Нулевые ставки по валютным депозитам, как и низкие по рублевым, вынудили население искать альтернативу для своих вложений, — комментирует ситуацию Андрей Русецкий, управляющий активами БКС. — Сбережение на депозитах — не лучшая форма инвестиций, — отмечает Николай Берзон, доктор экономических наук, руководитель Федерального методического центра по финансовой грамотности Высшей школы экономики. — Процентные ставки по депозитам составляют в среднем 4,7% при сроке до года и 5,56% — больше года.

Хранение наличных в рублях или в валюте стало восприниматься как менее надежное. Вклад в коммерческом банке представляется россиянам еще менее надежным и выгодным. Только 9% заявили о его надежности, 7% — о выгодности.

Традиционной альтернативой депозитам считают фондовые рынки, ПИФы, облигации и вложения в недвижимость. Более сложные виды финансовых инструментов (покупка акций предприятий, вложения в паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды) представляются надежными и выгодными меньшинству россиян — от 3 до 8%, констатируют аналитики НАФИ в июльском исследовании.

Инвестирование на фондовых рынках требует подготовки, компетенций и не гарантирует однозначную доходность вложений. Так, стоимость акций российских компаний за 5 месяцев этого года, по данным Николая Берзона, составила от 7 до 24%.

На начало 2020 года недвижимость по-прежнему возглавляет список наиболее выгодных способов вложения денег, так полагают 40% россиян (данные НАФИ).

Причины роста интереса

Поддержанию роста интереса к такому инструменту инвестирования в этом году способствует ряд обстоятельств.

— Одно из них — действие программы льготной ипотеки за счет субсидируемой ставки не выше 6,5% годовых, — комментирует ситуацию Александр Абрамов, профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ. — Стремление к приобретению жилья за счет данной программы нередко стимулировало ее участников к финансированию первоначальных взносов за счет потребительских кредитов.

Татьяна Гениберг, кандидат экономических наук НГУЭУ, полагает, что изменению поведения инвесторов способствует также пандемия, остановки в деятельности многих бизнесов, экономическая нестабильность и ослабление государственной финансовой устойчивости в связи со значительной помощью бизнесу и населению. — Дополнительный фактор — рост курсов валюты, опасение перед дефолтом и недоверие к вложениям в ценные бумаги. Люди в очередной раз выбирают один из надежнейших инструментов инвестирования — недвижимость, — констатирует Гениберг.

Игорь Индриксонс, управляющий инвестициями в недвижимость, основатель агентства Indriksons.ru, подтверждает тренд роста спроса на недвижимость.

— Сейчас покупают абсолютно все — и подъездами, и этажами. Не только с целью инвестирования, сколько с целью сбережения. Люди научены на протяжении многих поколений: если ты живешь в России, то в любой экономической турбулентности в конце у тебя останутся только квадратные метры. При этом недвижимость за границей — это дорого, и если поменять рубли на валюту, то зачастую нельзя ни купить достойный объект, ни посмотреть его.

Еще один момент — опасение, что после того, как ввели налог на крупные вклады, гайки будут крутить еще сильнее. Государство простимулировало спрос льготной ипотекой, плюс стало безопаснее покупать на раннем этапе строительства.

Что выбирают в Новосибирске

Аналитики исследовательской компании «Елка Девелопмент» пришли к выводу, что доход от инвестиций в новостройки в Новосибирске выше дохода от годового депозита. На протяжении последнего года наблюдается рост индекса доходности. Рост по всем категориям составил от 20 до 62%, максимум — в категории двух- и трехкомнатных квартир, минимум — в категории четырехкомнатных.

По данным аналитиков «Елка Девелопмент», средний рост цен по новостройкам за год в Новосибирске составил 12,6%, вторичка подросла на 11,5%. Ожидаемо быстрее всего в цене растут наиболее ликвидные одно- и двухкомнатные квартиры.

Наиболее ликвидные квартиры — в центральных локациях, в районах с развитой инфраструктурой и транспортной логистикой. Так, по данным аналитической службы ГК «Расцветай», стоимость квадратного метра в новостройках компании в среднем увеличивается на 15% в год.

Один из показателей востребованности проектов застройщика — высокая скорость продаж на начальной стадии строительства. К примеру, на новостройки ЖК «Расцветай на Гоголя» дом №3, ЖК «Расцветай на Красном», дом «Расцветай на Шамшиных» повышенный интерес наблюдался до анонсирования открытия продаж, а на старте строительства были раскуплены 15% жилья.

В пресс-службе ГК «Расцветай» отметили еще один интересный рыночный тренд. В Новосибирске складываются ситуации, когда человек, купивший квартиру на старте строительства, перед сдачей дома с прибылью продает ее при поддержке застройщика. Дело в том, что к этому времени у отделов продаж формируется лист ожидания из покупателей, заинтересованных купить определенную квартиру в готовом доме. Вырученные деньги инвестор вкладывает в другой объект большей площади у того же застройщика.

— Делиться прибылью с инвесторами — это политика ГК «Расцветай», такую позицию застройщик занял еще при выходе на рынок, — рассказывает независимый аналитик и автор рейтинга устойчивости застройщиков Сергей Николаев. — Компания строит объекты в самом центре или в приближенных к нему районах, с хорошей транспортной развязкой, а поскольку в городе остается все меньше мест для застройки, то жилье, расположенное на наиболее интересных площадках, растет в цене быстрее рынка.

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Шамшиных». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф.

Застройщик: ООО «СЗ «Сибсервис». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф.

На базовом фото ЖК «Расцветай на Гоголя»