Льготная ипотека на жилье в новостройке – для всех!

Оформить ипотеку в Банке «Левобережный» можно до 1 июля 2021 года, благодаря продлению госпрограммы.

На льготных условиях можно приобрести жилье в строящихся домах или у застройщика на вторичном рынке. Возможно кредитование по договору участия в долевом строительстве.

Сумма ипотечного кредита – до 6 млн рублей, однако ограничений по стоимости недвижимости нет. Ипотеку можно оформить на срок от 3 до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос – 15%. В качестве него можно использовать материнский капитал.

Льготная ставка 5,9% годовых устанавливается при внесении 50% и более от стоимости приобретаемой недвижимости, подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда, а также страховании жизни и трудоспособности заемщика. Ставка будет действовать в течение всего срока кредита.

Программа реализуется правительством РФ с весны 2020 г. в целях поддержки строительной отрасли. Благодаря ей застройщики увеличивают объем ввода жилья, а люди получили возможность улучшить жилищные условия за счет льготного кредита.

Вопросы можно задать по телефону единой справочной службы 8-800-3333-555 и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23; ул. Орджоникидзе, 33; ул. Кирова, 48; ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1; ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

Оставьте заявку на льготную ипотеку и специалист банка с вами свяжется.

Фото: пресс-служба банка