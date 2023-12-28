Екатерина Белькова стала новым депутатом Заксобрания Новосибирской области

Новосибирский облизбирком принял постановление о передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Екатерине Бельковой. Она член партии ЛДПР. Об этом сообщает Избирком.

— В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Андроновой Анастасии Анатольевны, избранного в составе областного списка кандидатов, — пояснили в избиркоме.

Екатерина Белькова родилась в Новосибирске. Окончила Национальный исследовательский Томский государственный университет. Является членом партии ЛДПР с 2017 года.

Напомним, что Анастасия Андронова на минувших выходных прошла на довыборах в горсовет Новосибирска от партии «Единая Россия» по округу №40. За Андронову проголосовали 59,09% (2968) избирателей. 18 декабря от Андроновой поступило заявление о досрочном сложении полномочий депутата регионального парламента.

Ранее редакция сообщала о том, что Анастасия Андронова покинула заксобрание Новосибирской области.