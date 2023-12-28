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Wildberries протестирует функцию отмены покупки сразу после заказа

  • 28/12/2023, 16:04
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Wildberries протестирует функцию отмены покупки сразу после заказа
Соответствующая кнопка появится на сайте и в мобильном приложении уже в предстоящем январе.

В компании сообщили, что функцией отмены заказа можно будет воспользоваться при условии, если клиент сервиса оформил заказ нечаянно, выбрал неправильный адрес или число товаров получилось больше, чем он рассчитывал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Отмечается, что кнопка отмены появится на сайте и в мобильном приложении уже в предстоящем январе, а в тестировании опции будут участвовать продавцы, чья продукция хранится на личных складах.

На начальном этапе отменить заказ вышеуказанным способом смогут клиенты, которые приобретают товары по постоплате – их у Wildberries более 80%. Но в ближайшей перспективе она будет доступна каждому покупателю.

В пресс-службе компании подчеркнули, что отмена покупки будет доступна в течение часа после заказа или до того, как продавец начал сборку.

Ранее редакция сообщала, что Wildberries тестирует механизм оценки клиентов.

Фото пресс-службы компании

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : отмена покупки на Wildberries маркетплейс бизнес


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