Екатерина Дегтярева: Дефицит кадров — новая нормальность, лучше не будет

Директор hh.ru в Сибири Екатерина Дегтярева на пресс-конференции рассказала о трендах, которые эксперты компании ожидают на рынке труда России в целом и Новосибирской области в частности:

На всех уровнях бизнеса и власти появляется понимание, что дефицит на рынке труда — это новая нормальность. Лучше не будет. Появляется понимание о структуре и причинах этого дефицита.

Очереди людей, желающих прийти к вам на производство, из ниоткуда не возьмутся. Нужно работать с теми соискателями, которые есть на рынке.

Запросы и ожидания людей от работы меняются. Они приходят не просто работать, получать определенную зарплату. Они приходят с конкретными целями, и эти цели им необходимо помочь реализовывать.

Мы можем много говорить о ресурсах, но нужно понимать, что ресурс — это прежде всего человек, у которого есть свои потребности, что иногда их нужно помочь сформулировать, как в случае с образованием.

Автоматизация — это хорошо, но ни один робот не заменит человека, кто-то должен управлять роботом. Ситуация ближайших перспектив рынка труда не дает нам представления о том, что нас всех завтра заменит искусственный интеллект.

Каких приоритетов бизнес должен придерживаться при формировании кадровой политики в 2024 году:

Создаем единую информационнуюю среду о ситуации на рынке труда и в каждой компании. Неправильно, когда она отличается в цехах и заводоуправлении.

Продолжаем работать над формированием человекоцентричности в бизнесе. Это тренд на ближайшие годы, который задают крупные компании и классное гуманистическое движение.

Сохраняем курс на эффективность команд.

Учим руководителей нанимать, руководить, управлять, а также бережно относиться к человеческому ресурсу.

По материалам пресс-конференции