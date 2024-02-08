Как укрепить иммунитет в пожилом возрасте

Главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина утверждает, что правильное питание, полноценный сон и снижение стресса помогут укрепить иммунитет пожилым людям, передает издание Москва.
По словам специалиста, с возрастом иммунный статус человека ослабевает, именно поэтому пожилым людям по возможности следует избегать даже одного эпизода острой инфекции или обострения хронического заболевания, чтобы это не привело к заметному ухудшению состояния здоровья, а также развитию старческой астении.
Врач порекомендовала пользоваться индивидуальными средствами защиты и не вступать в контакт с больными людьми. А также Рунихина посоветовала своевременно вакцинироваться против гриппа, пневмококковой инфекции и других.
Кроме того, гериатр напомнила, как важно высыпаться, избегать стресса, не пренебрегать умеренными физнагрузками и правильно питаться. В частности, в рационе пожилого человека должны быть продукты с содержанием белка, лучше из молочных продуктов, и пища растительного происхождения. Можно употреблять бобовые, рыбу и курицу, а вот жирное мясо лучше исключить, предупредила эксперт.
Чтобы укрепить иммунную систему, людям старшего возраста необходима клетчатка, поэтому приветствуется употребление овощей и фруктов с содержанием пищевых волокон, которые способствуют здоровью кишечника.
Врач отметила, что очень важно каждый день употреблять продукты с содержанием витаминов A, D, C и E, а также железа.
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Фото: freepik.com — karlyukav
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