Ремонт дороги на улице Бориса Богаткова начнется только в 2024 году

Дорогу на улице Бориса Богаткова в Новосибирске планируют отремонтировать. Однако начнется ремонт только 2024 году. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Дорогу отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

К работам приступят только после окончания ремонта теплосетей на этой улице. Стоит отметить, что ремонт тепломагистрали длится уже третий год. А завершение ремонта назначено только в 2024 году.

Ранее редакция сообщала о том, что водители раскритиковали объездную дорогу, построенную после обрушения моста под Новосибирском.