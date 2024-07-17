Экипаж ДПС помог окровавленному мужчине добраться до больницы в Новосибирске

Экипаж ДПС сопроводил машину истекающего кровью мужчины в Новосибирске.
По словам пресс-службы Госавтоинспекции, к ним подъехал автомобиль Тойота «Камри», из которого вышел водитель с окровавленной рукой. Мужчина поранился о стекло, когда делал ремонт у себя дома.
Выслушав раненого, инспекторы оказали первую помощь в виде наложения жгута и обработки раны.
Затем они сопроводили водителя до больницы. Когда мужчина был передан на руки медикам, представители закона вернулись к своим обязанностям. Госавтоинспекторы желают гражданину скорейшего выздоровления и осторожности в быту.
Ранее редакция сообщала о том, что сапбордисты без весел застряли в центре Обского водохранилища Новосибирска.
Источник фото: МВД по Новосибирской области
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