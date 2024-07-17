«Сериалы уже не справляются»: новосибирцы просят президента страны вернуть престиж МВД

Уже несколько последних лет Министерство внутренних дел перестало скрывать огромную нехватку рядовых сотрудников в ведомстве. Весной этого года перед своим назначением Министр Владимир Колокольцев публично объявил, что некомплект личного состава составляет 152 тысячи человек. В некоторых регионах недостаток сотрудников уже перевалил за 90 процентов. Особенно нехватка сотрудников ощущается в патрульно-постовой службе, в следственных отделах и подразделениях уголовного розыска.

Основной проблемой Колокольцев считает низкие зарплаты и слишком скромный уровень социальных гарантий. Все помнят, как после реформы МВД все льготы полицейских монетизировали. Но годы идут, а индексация этих выплат до сих пор остается на том же уровне. Прошлогодняя прибавка довольствия на 10 процентов эту ситуацию не разрешила. Покупательская способность сотрудников МВД стремительно сокращается.

Средняя зарплата в МВД на 2023 год составила всего 84 тысячи рублей. Но это как раз та самая коварная средняя цифра, которая складывается с учетом хороших окладов руководящего состава. А, например, сотрудница миграционного подразделения в месяц зарабатывает менее 17 тысяч рублей. А ведь это то самое подразделение, где должен быть полностью искоренен даже соблазн брать взятки от мигрантов и решать вопросы «мимо кассы».

Возбуждения масштабных уголовных дел в стране в отношении должностных лиц, которые легализуют в России иностранцев ― это как раз последствия мизерных зарплат.

― Все, что мы можем сделать, мы делаем. Я отвечу, что мы не можем сделать. Мы не можем напечатать деньги и увеличить заработную плату как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел, — ответил на вопрос министр.

А как в Новосибирске?

В регионе, который считается третьим по численности в стране, дела обстоят примерно также, как и в остальных субъектах.

Руководитель Новосибирского главка МВД Андрей Кульков тоже обращал внимание на проблему некомплекта во многих подразделениях. Да об этом и говорить не надо. Население остро чувствует нехватку сотрудников на собственном опыте.

Недавно мы рассказывали историю, как дети мигрантов напали во дворе жилого дома на мальчика и угрожали ему отверткой. Мама пострадавшего ребенка три раза звонила в дежурную часть и по номеру «112». Долгожданный автомобиль с опознавательными признаками силовиков так и не появился.

― На следующий день женщина уже сама поехала в МВД и написала заявление, ― рассказали местные жители.

В социальных сетях практически под каждым постом о происшествии люди пишут примерно одно и тоже «вызвали в полицию, никто не приехал».

― На улице, рядом с детским домом, на меня напала прохожая с ножом. Мне едва удалось от нее сбежать. Я позвонила в экстренные службы по единому телефону, мой звонок передали в МВД. Прошло уже несколько месяцев, мне даже не перезвонили уточнить жива ли я вообще, ― жалуется сибирячка, ставшая жертвой нападения.

Если оперативная группа и выезжает на ЧП, то это как правило, уже какие-то фатальные случаи. Обычные бытовые инциденты остаются как будто без внимания.

― Сейчас очень напряженная обстановка. Идет разгул преступности. И на этом фоне мы с прискорбием понимаем, что жуликов ловить скоро будет совсем некому. Учитывая последние тенденции, возникает ощущение, что МВД как система движется к ликвидации. Скоро все преступления отдадут в Следственный комитет, да и не преступления тоже. Бастрыкин уже занимается всем: от убийств до хулиганства. В информационный центр СК России даже пишут обращения с просьбой заменить лампочки в подъезде. Но хочу отметить, что без сотрудников МВД следователям даже некому будет преступников искать и доставлять. А работать с населением кто станет вместо участкового? А улицы патрулировать? ― рассуждает майор в отставке Александр.

Престиж и патриотизм

Сегодня служить в полицию идут, пожалуй, только истинные патриоты. Остались еще такие парни и девушки, которые готовы не ради денег, а ради справедливости и неизбежности наказания для преступников, терпеть все тяготы этой профессии. Есть в рядах сотрудников и опытные старожилы, которые отдали службе большую часть своей жизни и не готовы что-то менять. Но чаще всего последние уже просто ждут пенсионной выслуги, чтобы насладиться в полной мере обычными человеческими радостями, да и заработать на «гражданке».

― Я пришел в отдел кадров с рапортом на пенсию, а там только за один день, таких как я, приняли уже 16 человек. При этом кандидатов на поступление на службу было только двое. Я развернулся и ушел. Больно стало за державу. Послужу еще, силы пока есть, а семья уже привыкла и поймет, ― поделился с Infopro54 Василий, действующий сотрудник.

К слову о патриотизме. В социальных сетях на днях появился крик о помощи жителей Первомайского района. Люди жаловались на компанию пьяных патриотов, которые не давали спать сразу нескольким многоэтажкам, изнуряя жильцов громкими патриотическими песнями. Этот музыкальный террор длился несколько часов и явно нарушал закон о тишине.

― Примечательно то, что добрая половина треков была посвящена любви к Родине, но были исполнены они так, что у невольных слушателей возникло чувство стыда за детей этой самой страны. Ночные «патриоты» заливались напитками, напоминающими пиво, громко ругались нецензурной бранью и танцевали под «Матушку» на детской площадке между домами Березовая, 19, Одоевского 1/9 и 1/10. По словам подписчиков, жители многоэтажек неоднократно пытались дозвониться до дежурной части Первомайского отдела полиции, но в ответ на жалобы им удалось насладиться лишь грустной песней кота о том, что в дежурке все заняты и трубку взять совершенно некому. Звонок на 112 тоже результатов не принёс, – поделились наболевшем в паблике «Моя Первомайка».

А продолжение поста, которое написано новосибирцами, заставляет сжаться не только душу читателя, но и все органы, в том числе и внутренние.

― Друзья, патриотизм – это чувство, которое должно мотивировать становиться гордостью Отечества, а не тем самым уродом, который найдётся в каждой семье. Жаль только сотрудников, имеющих законные основания влиять на происходящее, становится всё труднее и труднее дождаться… Выходит, любовь к нашей великой стране имеет право на подобное выражение, и за это извращенное поведение не последует никакого наказания… Но почему? Да потому что в Первомайском отделе уже давно сохраняется кадровый голод, потому как уровень заработной платы совершенно не соответствует уровню обязанностей, возложенных на сотрудников. Уважаемое руководство страны, просим вас принять меры по возвращению престижа службе в МВД. Сериалы уже не справляются! Людям смешно видеть уставших оперов с овчарками, которые заходят после трудового дня в шикарные квартиры с кофеварками и зеркальными панно на стенах. Ведь все знают, что настоящий полицейский домой не заходит, а заползает, чтобы не видеть детские рисунки на обоях, оставленные ему на память от предыдущих хозяев его ипотечной студии. Да и собаки у него нет и быть не может, потому что после платежа за жильё он едва может прокормить себя. На пачку собачьих сухарей там уже не остаётся… Возможно, конечно, там, в сериалах, рассказывают, как ППС-ник может начать зарабатывать в полиции достойные деньги, но зрители просто не замечают эту линию сюжета из-за надрыва пьяной «Матушки» за окном. Пора что-то делать. Давно пора, ― призывают сибиряки.

Не исключено, что таких писем и обращений, поступавших в адрес президента, было уже бесчисленное множество. Обычные люди редко становятся двигателями для реформ и преобразований. Но многим из нас под силу вопреки всему и несмотря ни на что принять собственное решение.

Потому что престиж профессии создают именно те, кто служит на благо народа и своей страны.

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