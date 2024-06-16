Экипаж кругосветки встречает аэропорт Толмачево в Новосибирске

Пилоты из Новой Зеландии,84-летний Боб Батис и 77-летний Барри Пейн, прибыли в аэропорт Толмачево. Новосибирск стал одной из точек в кругосветном путешествии, сообщили в пресс-службе аэропорта.
— 15 июня в аэропорт Толмачево прибыл экипаж, который в начале июня стартовал из Новой Зеландии на самолете Piper PA-24, регистрационный знак ZK-BAZ. Пилоты Bob Bates (возраст 84 года) и Barry Payne (возраст 77 лет), — говорится в сообщении.
Отмечается, что это самый возрастной экипаж. На двоих их летный стаж 105 лет.
Маршрут четырехмесячного полета проходит через Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Самара, Казань, Москва, Новгород, Санкт-Петербург.
Далее маршрут проходит через территорию Европы и США и, спустя 3 месяца, вновь в РФ через Камчатку и Сахалин.
В 2024 году исполняется 100 лет со дня первого в истории авиации кругосветного полета, состоявшегося летом 1924 года, когда в течение 175 дней авиаторы начала XX века впервые облетели земной шар.
Напомним, по итогам 2023 года аэропорт Толмачево обслужил рекордное количество пассажиров – 9,093 млн., что на 19,9% больше, чем в 2022 году, когда было обслужено 7,585 млн. пассажиров. В том числе обслужено 2, 543 млн. трансферных пассажиров, их доля в общем пассажиропотоке составила 28,3%.
Ранее редакция сообщала, что известный дизайнер раскритиковал новый терминал аэропорта в Новосибирске.
Источник фото: аэропорт Толмачево, автор-пресс-служба
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