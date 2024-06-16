Электричка сбила 18-летнюю девушку в Новосибирской области

Утром 16 июня на остановочном пункте Обское море электропоездом травмирована 18-летняя девушка. Ее с различными травмами доставили в больницу.

— Пострадавшей является 18-летняя жительница города Новосибирска, которая в компании сверстников шла вдоль железнодорожных путей к остановочному пункту Обское море, разговаривая при этом по телефону, и не услышала звук приближающегося состава, — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Машинист локомотива заметил группу людей. Он подал предупреждающий звуковой сигнал, а также применил экстренное торможение. Часть молодых людей успела отбежать на безопасное расстояние, но избежать травмирования человека не удалось.

Напомним, в 2023 году на территории Сибири зарегистрировано 13 фактов травмирования несовершеннолетних на железной дороге, четыре из которых — со смертельным исходом.

Ранее редакция сообщала, что грузовой поезд сбил 33-летнего мужчину в Новосибирской области.