Степашка с помойки: экипаж мусоровоза спас кролика в Новосибирске

Настоящая волшебная история произошла во дворе жилого дома на Проспекте Дзержинского, 42. Сначала не очень добрые люди избавились от своего питомца ― белоснежного Степашки, и обрекли его на страшную смерть. Так, домашний кролик вместе со своей клеткой оказался в мусорном баке в 20-градусный мороз. Он уже был готов протянуть лапки от холода, но именно в этот момент на горизонте появился экипаж мусоровоза с железными мускулами и горячими сердцами.

Внимательные мужчины заметили белого пушистика.

― Грузчик заглянул в бак и заметил там большой черный пакет, поднял его и понял, что внутри какая-то клетка. Мы развернули и увидели малыша. Ему от силы два-три месяца, он трясся от холода и был напуган, ― рассказал Infopro54 водитель мусоровоза Алексей Батров.

Даже страшно представить, что могло бы случиться, если бы парни просто механически выполняли свою работу и не слушали интуицию.

― Шансов выжить на морозе у питомца было мало. А если бы этот пушистый комочек попал в кузов мусоровоза, то вероятность спасения была бы ровна нулю. За один рейс в кузов спецтехники можно загрузить до 143 пластиковых евроконтейнеров, наполненных ТКО. Достигается это благодаря высокому коэффициенту прессования. Попав под такой пресс, у животных нет шанса на спасение, ― объяснила официальный представитель спецавтохозяйства «САХ» Светлана Петкун.

Сотрудники вытащили зайца из помойки и забрали с собой в теплую кабину. Там уже укутали его в тряпки и одеяла, чтобы он быстрее согрелся. После смены Алексей принес питомца домой, накормил его капустой и сухофруктами, а потом принялся устраивать судьбу найденыша.

― Мы с женой вспомнили, что у наших знакомых двое маленьких детей. Предложили им забрать. Они очень обрадовались такому новогоднему сюрпризу. Приютили Степашку, сходили с ним к ветеринару. Он оказался абсолютно здоров, ― говорит Алексей.

Кролик теперь невероятно счастлив, этот Новый год он встретит под елочкой в дружной семье, окруженный вниманием и заботой.

В коммунальной компании отметили, что это далеко не первый случай спасения животных. Недавно другой экипаж приютил выброшенных в мусорный контейнер котят.

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