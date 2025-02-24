Экологические нарушения выявила прокуратура в работе новосибирского предприятия

В деятельности новосибирского производителя электронных компонентов и технической керамики выявлены нарушения. По данным правоохранительных органов, предприятие использовало объекты, которые не были зарегистрированы как оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, на заводе не проводилась инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ. Заельцовский районный суд Новосибирска вынес решение об устранении нарушений, допущенных производителем, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

— Компания привела свою деятельность в соответствие с требованиями закона, в том числе погасила задолженность за негативное воздействие на окружающую среду, — уточняется в сообщении.

Речь идёт о ПАО «Новосибирский электровакуумный завод «Союз» (НЭВЗ «Союз»).

Холдинговая компания ПАО «НЭВЗ-Союз» — это стратегическое предприятие России, основанное в 1992 году. Компания является одним из крупнейших производителей электронных компонентов и технической керамики.

Дочерним предприятием компании является АО «Союз-Электроника». Кроме того, в состав холдинга входят АО «НЭВЗ-Керамикс», ЗАО «Березка», ООО НПП «Защита», ООО Фирма «ДНК и К», АО «Союз» и другие организации.

По данным сервиса Контур Фокус, 47,18% компании принадлежат ЗАО «Эм Си Кей-Ипк», 8,42% — ООО «Фирма Днк ик», 7,18% — Виктору Медведко, 5,14% — Анатолию Семченко. Выручка компании приводится только за 2021 год.

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