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Сибиряки заявляют о кризисе индивидуального строительства

  • 24/02/2025, 17:00
Автор: Оксана Мочалова
Сибиряки заявляют о кризисе индивидуального строительства
Количество обманутых дольщиков растет

Количество обманутых дольщиков в индивидуальном жилищном строительстве растет. Доверяют аккредитованным застройщикам, берут кредиты в банках и остаются без жилья.

Основатель и руководитель Всероссийской инициативной группы пострадавших в сфере ИЖС Дарья Елисеева тоже пострадала от рук недобросовестных застройщиков. Она уверена, что в России в сфере индивидуального жилищного строительства обманутыми уже являются не менее трех тысяч россиян в различных регионах от Сахалина до Крыма. В списке недобросовестных застройщиков числятся 92 компании.

Общественница подчеркивает, что практически все истории идентичные: подавляющее большинство пострадавших брали ипотеку и порядка 70-80% из них — льготники. Причем около 60-70 % льготников оформляли «семейные» ипотеки.

— Одно из условий у всех банков – подрядчик должен быть аккредитован. Якобы банк проверил и проконтролировал состоятельность организаций. По этой самой причине у большинства людей это вызывало доверие. И крупнейшие банки: Сбербанк, Дом.РФ, Альфа-банк, Росбанк, давали гарантию и делали выборку из застройщиков. Но по итогу схема везде одна: первый транш – установка свай. На следующем транше, самом крупном, строительство заканчивалось, — пояснила Сибкрай.ru Дарья Елисеева.

По ее словам, одна из главных задач, которые стоят перед пострадавшими, это временно приостановить выплаты кредитных обязательств на период следственных действий и судебных разбирательств.

Сейчас ситуацию на контроль взяли депутаты Госдумы: председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и заместитель председателя комитета Александр Аксененко, депутат от Татарстана Илья Вольфсон. Ставится вопрос о механизмах защиты граждан.

Пока же сибиряки пытаются действовать на местах и проводят митинги. 20 января, на площадке у театра «Глобус» в центре Новосибирска состоялся пикет, на который вышли дольщики строительных компаний «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь».

В октябре 2024 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о мошенничестве бывшего учредителя и директора строительной фирмы ООО «МегаДом» Евгения Мельникова.  Предприниматель был задержан и отправлен в СИЗО. В ноябре стало известно о его смерти.

В похожей ситуации оказались 32 семьи, которые доверили строительство своих домов алтайскому застройщику «Малоэтажная Сибирь». Бизнесмен Иван Заикин также не выполнил обязательства. В октябре 2024 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На данный момент он находится в СИЗО.  В декабре он подал иск на самобанкротство в Арбитражный суд Алтайского края.

При этом, с 1 марта в России вступает в силу ФЗ № 186 «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу». Однако депутат Госдумы от Новосибирской области, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Александр Аксёненко уверен, что полной защиты от мошенников он не дает, так как норма о применении эскроу-счетов предполагается добровольной. Подрядчик и заказчик будут сами решать, хотят ли они рассчитываться по такой схеме.

Ранее редакция сообщала, что регионам рекомендовали наращивать масштабы строительства ИЖС. Многоквартирное жилищное строительство противоречит решению задачи демографической политики страны, так как средний размер квартиры по стране составляет 50,7 кв. метров. Это меньше двухкомнатной квартиры. В то же время средний размер индивидуального дома превышает 135 кв. метров, что становится более привлекательным для семей.

Источник фото: freepik.com, автор- kamranaydinov

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : обманутые дольщики ИЖС


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