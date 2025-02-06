«ЭкоНива» запустила комбикормовый цех в Новосибирской области

«ЭкоНива» запустила комбикормовый цех в селе Пеньково Маслянинского района. Его продукция полностью предназначена для молочного поголовья сибирского подразделения агрохолдинга, сообщили в компании.

Технологическая схема комбикормового цеха состоит из линии приемки, подработки и хранения зернового сырья объемом 8000 т, линии по приготовлению рассыпных кормов производительностью 10 т в час и линии гранулированных кормов производительностью до 2 т в час.

Плановая мощность цеха составляет порядка 73 тысяч тонн в год.

Кроме самого производства построены бункеры для хранения сырья и готовой продукции, а также модульная газовая котельная. Весь процесс полностью автоматизирован. Качество сырья и готового комбикорма проходит контроль в современной лаборатории.

Инвестиции в проект составили 429 млн рублей. Финансовым партнером выступил Россельхозбанк.

По словам регионального директора ГК «ЭкоНива» в Сибирском регионе Сергея Ляхова, запуск цеха на полную мощность позволит создать 28 рабочих мест.

Группа компаний «ЭкоНива» – вертикально интегрированный холдинг, основанный в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Под ее управлением активы в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Молочное подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов.

Подразделение «ЭкоНивы» «Сибирская Нива» работает с 2006 года. В его состав входят производственные хозяйства в Новосибирской области и Алтайском крае. Сельхозпредприятие специализируется на производстве молока, также занимается мясным животноводством, племенным скотоводством, растениеводством и семеноводством. Общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах подразделения составляет 40 100 голов, в том числе более 20 500 фуражных коров.

Ранее редакция сообщала, что «ЭкоНива» в Маслянинском районе перешла под управление российского юрлица. Покупателем активов германской Ekosem-Agrar AG стало ООО «Эконива», зарегистрированное в конце ноября 2024 года в Воронежской области.