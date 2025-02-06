Мошенники используют виртуальные образы карт для обмана жителей Новосибирска

Банк России предупредил о новой мошеннической схеме, разработчики которой заставляют людей создавать виртуальные образы своих банковских карт на смартфонах. Аферисты предлагают установить поддельное приложение якобы от Центрального банка.

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и утверждают, что их деньги находятся в опасности. Они предлагают установить приложение, которое, по их словам, защитит средства. Пока программа загружается, преступники запрещают пользоваться телефоном. Затем жулики просят запустить приложение, поднести карту к телефону и ввести код подтверждения.

Приложение создаёт виртуальный образ карты, который мошенники используют на своих устройствах для снятия денег в банкоматах с бесконтактной технологией. Вместо карты жертвы они прикладывают свой смартфон.

Чтобы избежать обмана, не следует устанавливать приложения по просьбе незнакомцев и не сообщать им личные данные. Если есть сомнения, нужно связаться с банком напрямую, отмечают в Банке России.

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