Первая крупная распродажа года увеличила число покупок в Новосибирске почти на 60%

В этом году киберпонедельник значительно увеличил оборот интернет-площадок. В этом убедились аналитики ЮKassa, изучившие данные по онлайн-покупкам в Новосибирской области в период с 27 по 29 января. Помимо этого, специалисты сервиса сравнили показатели распродажи этого года с прошлогодними.

Выяснилось, что за три дня скидок обороты интернет-площадок, принимающих оплату через ЮKassa, выросли на 61% от года в год, а количество онлайн-платежей увеличилось на 59%. При этом средний чек почти не изменился, прибавив всего один процент, и составил 2 264 рубля.

Больше всего покупок жители региона совершили в главный день распродажи — 27 января. В киберпонедельник общие обороты онлайн-платежей из Новосибирской области выросли на 75%, а их количество — на 57%. Подрос в этот день и средний чек, став на 11% выше и составив 2 364 рубля.

Интересно, что в этом году жители региона стали больше покупать книг и аудиокниг, тем самым увеличив оборот в этой категории сразу на 16%, а количество оплат — на 44% год к году. Но при этом горожане перешли на более дешевые издания. Поэтому средний чек снизился на 20%, до 208 рублей.

Подписки на кино, музыку и прочие сервисы тоже в этом году пользовались большой популярностью. Благодаря этому и здесь оборот платежей увеличился на 53%, количество оплат — на 27%, а средний чек — на 20%, до 385 рублей.

В этом году новосибирцы решили позаботиться о своих близких заранее, заодно немного сэкономив на подарках. Оттого аналитики зафиксировали рост продаж в категории сувениров и подарков. Оборот этих онлайн-магазинов вырос на 73% год к году, а количество оплат — на 51%. Средний чек прибавил 14% и составил 3 436 рублей. Оборот в категории цветов и сопутствующих товаров увеличился в 2,4 раза, а число платежей — в 2,5 раза. Средний чек при этом снизился на 3% и составил 4 150 рублей.

Увеличился оборот и онлайн-магазинов одежды, на 35%, а количество платежей стало больше на 13%. Средний чек тоже вырос — на 20%, до 9 313 рублей.

В сегменте гостиниц и отелей оборот стал на 82% выше, чем год назад, число платежей увеличилось на 67%, а средний чек составил 13 726 рублей (+9%).

Билетов в кино, театры и на другие мероприятия в дни январской распродажи тоже прожали больше, чем годом, на 11%. Количество платежей в этой категории возросло почти в 2,3 раза. Средний чек стал на 51% меньше и составил 1 105 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в период распродаж «Всемирного дня шопинга» в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), россияне приобрели более 350 млн единиц товаров из популярных категорий на сумму свыше 52 млрд рублей.