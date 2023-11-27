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Экономист рассказала о повышении пенсии тем, кто оформляет ее впервые

  • 27/11/2023, 09:43
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Экономист рассказала о повышении пенсии тем, кто оформляет ее впервые
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому повышается до 133,05 руб. стоимость одного пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 8134,88 руб.

По словам доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, повышение пенсионного коэффициента имеет значение для оформляющих пенсию и для работающих пенсионеров, передает агентство «Прайм». Совет Федерации одобрил закон, согласно которому повышается до 133,05 руб. стоимость одного пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 8134,88 руб.

Экономист отметила, что при выходе на пенсию страховая часть напрямую зависит от количества заработанных баллов и стоимости этого балла, поэтому повышение стоимости данного балла добавит сумму к выплатам.

Так, человек, который оформил пенсию в этом году, за десять заработанных баллов получил 1237,6 руб, а в следующем — за аналогичное количество баллов его пенсия уже составит 1330,5 руб, пояснила эксперт.

Иванова-Швец уточнила, что российское правительство каждый год повышает стоимость пенсионного балла, учитывая рост цен. При этом для тех, кто уже получает пенсионные выплаты, при индексации тоже учитывается пенсионный коэффициент.

Ранее редакция сообщала, что с 2024 года ряд пенсий будут назначать в беззаявительном порядке.

Фото: freepik.com — ededchechine 

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Регионы: Россия

Теги : финансы повышение пенсий пенсионные выплаты власть


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