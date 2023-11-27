В получении взятки обвиняют сотрудницу медучреждения из Новосибирской области

Барабинский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя контрактной службы учреждения здравоохранения. Она обвиняется в получении взяток в общей сумме в размере 310 тыс рублей от директора коммерческой компании.

В течение более чем 1,5 лет она получала деньги за организацию проведения закупок в интересах организации.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу, — пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области

Уголовное дело направлено в Барабинский районный суд

Ранее редакция сообщала о том, что суд признал преподавателя медуниверситета Новосибирска виновной в получении взятки.