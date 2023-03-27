Экотуркластер с павлинами и горнолыжным комплексом построят под Барнаулом

В пригороде Барнаула планируют построить туристический кластер с агрофермой. Об этом сообщает «Толк». Как рассказали изданию в Союзе строителей края, разместить туркластер намерены на плантациях фирмы «Цветы Алтая».

— Огромную часть земли по-прежнему будут занимать сады и поля — все это сохранят. А в них аккуратно можно было бы вписать фермерские дворики, контактный зоопарк с индюками и павлинами, — отметил Вячеслав Ширшов, исполнительный директор союза.

Планируется горнолыжный комплекс, акватермальные развлечения, дендросад, летние открытые бассейны, различные спортивные площадки, коттеджи для проживания в экостиле, современные апарт-отели и многое другое. К Змеиногорскому тракту можно было бы вынести павильоны с местной продукцией (овощи, фрукты, ягоды, соки, вино и прочее).

Однако для реализации задумки нужны огромные вложения, так как туда надо проложить дорогу, протянуть электричество и подвести газ. Отраслевой союз уже направил свои предложения по поддержке проекта в мэрию города.

Отмечается, что масштабный проект хотят приурочить к 300-летнему юбилею города в 2030 году.

Ранее редакция сообщала о том, что Wildberries обязали создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов.