Новосибирску традиционно добавят средств на дороги

С первыми корректировками областного бюджета в 2023 году запланировано выделение средств Новосибирску на проведение дорожного ремонта без учета возможных федеральных средств. Об этом в ходе оперативного совещания в областном правительстве сообщил губернатор области Андрей Травников.

— В течение многих лет мы ищем возможности добавить городу ресурсы, — напомнил глава региона. — С учетом того, что работы стартуют в следующем месяце, необходимо оперативно согласовать объекты.

По словам главы регионального Минтранса Анатолия Костылевского и мэра Новосибирска Анатолия Локтя, работа в данном направлении уже идет.

Какая конкретно сумма будет направлена Новосибирску, пока не известно. Всего, по информации областного Минтранса, объем субсидий для всех муниципальных образований предусмотрен в размере 8,4 млрд, что позволит отремонтировать 157 км дорог и более тысячи погонных метров сооружений. По информации мэрии Новосибирска, в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областном центре заключены договоры по 17 объектам протяженностью 31 км, ещё 18 км предполагается отремонтировать по региональной программе. В качестве одного из приоритетных объектов в мэрии называют коммунальный мост.

Напомним, на минувшей неделе на торги были выставлены подряды по ремонту дорог Новосибирска на 663 млн рублей. Кроме того, мэр поручил разбить торги по ремонтам на более мелкие лоты, чтобы выполнить работу максимально быстро и качественно. Глава города также потребовал привести в порядок дорожную сеть до майских праздников.

В 2022 году Новосибирск получил дополнительные средства из областного бюджета в объеме одного миллиарда рублей для проведения улично-дорожных работ по гостевым маршрутам. В августе по линии двух министерств регионального правительства (Министерства транспорта и Министерства финансов) согласовано выделение Новосибирску на ремонт дорог 150 млн руб из областного бюджета.

Ранее редакция сообщала, что удорожание стройматериалов добавило в дорожные контракты 2022 года 126 млн рублей.