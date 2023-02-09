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Мэрия Новосибирска заключила концессию почти на пять миллиардов рублей

  • 09/02/2023, 10:50
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Мэрия Новосибирска заключила концессию почти на пять миллиардов рублей
Срок действия концессионного соглашения — по 29 декабря 2032 года.

Между мэрией и теплоснабжающей компанией заключено концессионное соглашение о ремонте труб, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Отмечается, что концессионером выступает СГК. До этого времени компания обязана за свой счет проектировать, создавать, реконструировать и эксплуатировать объекты теплоснабжения, которые указаны в соглашении.

— Концессионер приобретает права владения и пользования переданным или созданным муниципальным имуществом на период действия концессионного соглашения для осуществления деятельности по производству и передаче тепловой энергии, — отметили в мэрии.

Объем инвестиций составил 4,9 миллиарда рублей.

Срок действия концессионного соглашения — по 29 декабря 2032 года.

В пресс-службе концессионера уточнили, что по планам СГК и МУП «Энергия», представляющего интересы города, средства пойдут на три основных направления модернизации муниципального имущества.

  1. Модернизация, техническое перевооружение и реконструкция магистральных тепловых сетей общей протяженностью около 7 500 метров в однотрубном исчислении. Планируемый период проведения работ — 2023-2030 годы.
  2. Модернизация, техническое перевооружение и реконструкция внутриквартальных тепловых сетей общей протяженностью около 19 000 метров — за период с 2023 по 2031 годы.
  3. Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП), в том числе с восстановлением циркуляции горячего водоснабжения — 2023-2031 годы. Предварительно планируется, что модернизация затронет около 80 ЦТП.

В настоящее время СГК эксплуатирует в Новосибирске чуть более трех тысяч километров теплосетей, из которых компании принадлежит порядка 600 км, остальные — муниципальные.

— Мероприятия по концессионному соглашению дополнят 10-летнюю инвестпрограмму объемом 16 млрд рублей, которую СГК начала реализовывать в 2022 году. В этом случае суммарные вложения энергохолдинга в теплоснабжающую инфраструктуру города достигнут 20,9 млрд рублей, — поясняла пресс-служба компании. — Основные вложения СГК планирует сделать в первые 3-4 года действия соглашения.

Мероприятия еще на 623 млн рублей в настоящее время прорабатываются и могут стать предметом другого концессионного соглашения между властями и СГК. Это устройство восьми блочно-модульных котельных вместо устаревших угольных, а также строительство тепловых сетей в Ленинском и Первомайском районах для перевода потребителей двух локальных котельных на центральное теплоснабжение.

Ранее редакция сообщала, что СГК вложит 354 млн рублей в покупку роботов.

Фото с сайта СГК

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт труб Мэрия Новосибирска концессионное соглашение


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