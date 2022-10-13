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В Новосибирске отменят новогодний фейерверк и сократят праздничную программу

  • 13/10/2022, 15:47
Автор:
новогодняя столица России 2023
Новогодняя столица России 2023 будет отмечать праздник в более скромном формате, чем планировалось ранее.

— Статус новогодней столицы — это не наше решение, а федеральный проект. Решения принимались до событий, связанных со спецоперацией и частичной мобилизацией, — напомнил в ходе пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Сегодня понятно, что данные праздничные мероприятия не должны быть вызывающими, поэтому принимаются решения по изменению программ.

В частности, по его словам, департамент культуры мэрии вносит в программу сокращения, в том числе, по бюджетам, выделенным на различные мероприятия. Решено отказаться от праздничного фейерверка, мероприятий, связанных с перекрытием площади Ленина, установлением сцены, проведением праздничного концерта.

— Однако, совсем отказываться от празднования нового года — не правильно. Мы решили сделать акцент на организацию праздника для детей. Выходим с инициативой принять детей Донбасса и других освобожденных территорий. Для того, чтобы это обеспечить и создать праздничное настроение у детей, считаем, что ряд затрат нужно сохранить, — заявил Локоть. — Мы также не отказываемся проводить мероприятия для наших мобилизованных, которые будут участвовать в спецоперации на Украине.

Ранее, отвечая на вопросы журналистов, мэр сообщал, что от праздничной иллюминации город отказываться не планирует, так как зимой она является дополнительным элементом не только для создания настроения, но и для освещения улиц в темное время.

Новый год в Новосибирске

Анатолий Локоть начал приглашать гостей на Новый год

Напомним, Анатолий Локоть представил программу «Новогодняя столица России»  на 28-м Международном форуме-выставке ОТДЫХ Leisure 2022. По словам главы города, гостей ожидала новогодняя ёлка, каток и празднично оформленный центр города, вкусная еда, парк ледяных горок и городок снежных построек, выполненных в технике народов севера, оперный театр, уникальная коллекция паровозов, экскурсии в институты Академгородка, аквапарк и зоопарк. В рамках новогодних празднований должно было состояться  открытие нового современного ледового дворца спорта с огромным ландшафтным парком и новой станцией метро.

 

Ранее редакция рассказывала о том, как политизировали выбор новогоднего символа России в Новосибирске. 

Фото редакции  

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация Новогодняя столица России 2023 новогодние праздники


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