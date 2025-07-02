Минпромторг намерен предотвратить падение авторынка в России на 40%

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, сообщил о разработке мер поддержки автопрома. Эти шаги призваны предотвратить значительное падение отрасли в 2025 году.

Алиханов отметил, что в 2024 году автомобильный рынок рос, но в этом году он падает. Причина — высокая ключевая ставка и новые условия ЦБ по автокредитам, которые почти остановили их выдачу. На правительственном часе в Совете Федерации 2 июля Минпромторг расскажет, как избежать 40-процентного падения рынка, учитывая текущую динамику.

За первые пять месяцев 2025 года продажи новых автомобилей в России сократились на 28% по сравнению с прошлым годом. Всего было продано 506 514 машин, как сообщал Минпромторг. Из них более 277 тысяч – отечественные автомобили, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

Легковые автомобили упали в продажах на 26% и составили 437 099 единиц. Легкие коммерческие автомобили (LCV) потеряли 17% и достигли 41 677 штук. Грузовые машины снизились на 52% до 23 476 единиц. Сегмент автобусов также показал значительное падение – 53%, всего 4262 машины.

Ранее редакция сообщала о том, что названы самый популярный автомобиль у бумеров и зумеров. Lada Granta стала выбором двух поколений.