Экс-чиновника мэрии Новосибирска осудили за взятки

Железнодорожным районным судом Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-директора МКУ «ЦУГАЭТ» Александра Руденко. Он обвинялся в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Новосибирска.

По данным следствия, с 2015 года по 2021 год Руденко допустил в интересах пяти аффилированных лиц и организаций заведомо незаконное бездействие. Он заранее предупреждал о проверках регионального Минтранса с привлечением правоохранительных органов в и иных ведомств, в том числе МКУ «ЦУГАЭТ», в результате которых в отношении лиц и организаций, осуществляющих перевозку пассажиров, могут быть применены штрафы. Следствие подсчитало, что с января по декабрь 2021 года он получил взятки на общую сумму 250 тыс рублей.

Судом Александру Руденко назначено наказание в виде трех лет условно со штрафом в размере 800 тыс рублей с лишением права занимать определенные должности на 2 года. Вину Александр Руденко не признал.

Напомним, Александра Руденко задержали в феврале 2022 года. До прихода в «ЦУГАЭТ» он был главным инспектором безопасности дорожного движения Новосибирска. Предыдущего главу «ЦУГАЭТ» Арама Суваряна обвиняли в получении взятки. В 2017 году его приговорили к 8 годам строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что замгендиректора кузбасской угольной компании попал под суд по делу о взятках.