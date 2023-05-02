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Театрализованный концерт «Письма Победы» в Новосибирске

  • 02/05/2023, 12:08
афиша Новосибирска
В программе задействована почти вся труппа театра «Красный факел», брасс-квинтет «Медь» и Студия творческого развития «Жить на Севере…».

9 мая в 18.00 на Большой сцене Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» пройдет театрализованный концерт «Письма Победы», приуроченный к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В программе, литературную основу которой составила фронтовая переписка, а также воспоминания и дневниковые записи свидетелей эпохи, задействована почти вся труппа театра «Красный факел», брасс-квинтет «Медь» и Студия творческого развития «Жить на Севере…». Режиссер-постановщик театрализованного концерта — Денис Казанцев, художественное оформление осуществит Егор Овечкин.

Театр «Красный факел» каждый год встречает День Победы в кругу зрителей. Концерты, посвященные празднованию 9 мая, проходили как на третьей сцене, в камерном пространстве «КаФе», так и под открытым небом на театральной площади. В этом году театрализованный концерт впервые будет представлен в пространстве Большой сцены — в новом формате, оформлении и с новым наполнением.

«Этот концерт очень важен для нас, — подчеркивает режиссер «Писем Победы» Денис Казанцев.Через фронтовые письма мы будем погружаться в судьбы конкретных людей и вместе со зрителями посмотрим на историю Великой Отечественной войны уже изнутри. Это более близкое, тонкое и хрупкое восприятие тех важных событий.  И в этом смысле выбор материала не случаен. Есть официальная, коллективная, история, которую мы достаточно хорошо знаем и помним по школьным и университетским учебникам. Есть так называемая альтернативная история, в которой поднимаются вопросы, неосвещенные официальной историографией. А есть личностная история, сохранившаяся в письмах. Она не менее важна для памяти, нежели история армий, дивизий и батальонов. Фронтовые письма — это истории людей, помнить о которых сегодня особенно важно. Поэтому 9 мая артисты нашего театра расскажут зрителям о чьих-то родных и близких, о наших и ваших родных и близких, которые ушли на фронт и победили. Цена была высока, но если бы не они, то сегодня не было бы нас».

афиша Новосибирска

Театрализованный концерт «Письма Победы»

Фронтовое письмо — знаковый феномен отечественной письменной культуры военного времени. Сегодня почти невозможно найти музей или архив, где бы ни хранились изложенные бесхитростным языком письма фронтовиков и ответные послания их родных и близких. Эти семейные реликвии стали ценными письменными источниками для изучения фронтовой повседневности и военных будней в тылу. В большинстве случаев мы мало что знаем о людях, писавших письма с фронта, и о тех, кому они были адресованы, но, отражая личный опыт каждого «свидетеля века», они служат крепким мостом духовно-эмоциональной связи поколений и оказываются мощным источником вдохновения для художественных высказываний наших современников.

Для команды театра «Красный факел» фронтовые письма, вобравшие в себя тысячи личных историй, стали не только уникальными историческими документами, позволяющими почувствовать невероятную силу человеческого духа, но и живым отражением тех хрупких моментов счастья, которые помогали выжить в самые отчаянные моменты, придавали сил и дарили веру. В театральном концерте «Письма Победы», приуроченном к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, фронтовая переписка вновь обретет свой голос. Под живое оркестровое сопровождение письма военных лет прозвучат с Большой сцены театра наряду с хорошо знакомыми песнями той эпохи.

Возраст: 12+

Фото предоставлены пресс-службой театра

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Рубрики : Стиль жизни Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Театр «Красный факел» Концерт


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