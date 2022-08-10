Рекламодателям

Новосибирские ученые разработали эффективные фотокатализаторы для выделения кислорода из воды

  • 10/08/2022, 11:57
Автор:
новости Новосибирска
В перспективе технология должна помочь значительно удешевить производство водорода без необходимости в различных химических добавках.

Ученые из Института катализа и Института неорганической химии СО РАН разработали активный и стабильный фотокатализатор для расщепления воды на основе оксидов иридия, сообщает пресс-служба ИК СО РАН.

— Основная проблема в процессе расщепления воды — медленная кинетика процесса окисления воды и выделения кислорода, — говорится в сообщении.

Однако разработанные стабильные фотокатализаторы на основе оксидов иридия помогают ускорить этот процесс.

— Уникальность данного соединения заключается в отсутствии в его составе ионов хлора, которые могут снижать активность катализаторов. Кроме того, из данного соединения легко образуется активная форма иридия – достаточно нагревания при невысокой температуре, — рассказал старший научный сотрудник ИНХ СО РАН, кандидат химических наук Данила Васильченко.

По словам руководителя проекта, заместителя руководителя Центра НТИ «Водород как основа низкоуглеродной экономики» ИК СО РАН, доктора химических наук, профессора РАН Екатерины Козловой, проведенная работа продолжает сделанные ранее исследования, общая цель которых – разработка катализаторов полного разложения воды.

— Еще одно важное преимущество наших фотокатализаторов состоит в способности работать под действием видимого излучения, что открывает перспективы использования энергии солнца для разложения воды, — пояснила эксперт.

Ученые планируют получать водород с использованием солнечной энергии путем фотокаталитического разложения чистой воды и затем использовать его, например, в качестве топлива для топливных элементов. В этом случае получится замкнутый экологически чистый цикл: водород, полученный из воды, будет питать топливные элементы, которые вырабатывают электричество посредством электрохимической реакции между водородом и кислородом с образованием воды.

— Сначала мы работали над фотокатализатором получения водорода из воды, затем – над эффективным катализатором выделения кислорода, а следующий этап – создание «общего» катализатора для одновременного разложения чистой воды на водород и кислород. — рассказал один из авторов статьи, студент НГУ, сотрудник ИК СО РАН Николай Сидоренко.

Фото пресс-службы ИК СО РАН

162

Рубрики : Технологии Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : сибирские ученые научная разработка наука


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Искитимцы опасаются соседства с исправительным центром ФСИН

Ранее против размещения такого объекта протестовали жители соседнего Бердска.
Читать статью >>
новости Новосибирска

На несуществующем Барабинском НПЗ открыто конкурсное производство

Компания планировала в 2021 году запустить в регионе предприятие по переработке 3 млн тонн нефти в год.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Проектировщик первого в Новосибирске приюта для животных нового формата приступает к работе

Строительство самого объекта в мэрии рассчитывают начать весной-летом 2023 года.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Судьбу небольшого участка может решить большая политическая подоплека

Инициатива регионального правительства по его сохранению — забота о сохранности территории или попытка политического возмездия.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«У каждого свой исход»

Все материалы
Лента новостей

Экс-депутат алтайского Заксобрания вышел на свободу после 2,5 лет заключения

10/08/2022, 11:45

За хищение 14 млн рублей у новосибирцев под суд пойдут участники орггруппы

10/08/2022, 11:26

Искитимцы опасаются соседства с исправительным центром ФСИН

10/08/2022, 11:20

На несуществующем Барабинском НПЗ открыто конкурсное производство

10/08/2022, 11:03
Популярное

В российской системе бронирования авиабилетов будет только отечественное ПО

09/08/2022, 18:12

РФС обнародовал доходы и расходы команд за прошедший год

09/08/2022, 17:08

В России зарегистрировали новую вакцину против птичьего гриппа

09/08/2022, 14:23

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Надежность и безопасность: «Ростелеком» в Новосибирске удачно прошел тренировку по восстановлению сетей

10/08/2022, 11:38

ВТБ: в июле рост продаж автокредитов в России превысил 10%

10/08/2022, 11:00

Получайте кешбэк за каждый второй заказ в «Самокате» по карте «Мир»

09/08/2022, 18:30
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска