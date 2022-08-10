Новосибирские ученые разработали эффективные фотокатализаторы для выделения кислорода из воды

Ученые из Института катализа и Института неорганической химии СО РАН разработали активный и стабильный фотокатализатор для расщепления воды на основе оксидов иридия, сообщает пресс-служба ИК СО РАН.

— Основная проблема в процессе расщепления воды — медленная кинетика процесса окисления воды и выделения кислорода, — говорится в сообщении.

Однако разработанные стабильные фотокатализаторы на основе оксидов иридия помогают ускорить этот процесс.

— Уникальность данного соединения заключается в отсутствии в его составе ионов хлора, которые могут снижать активность катализаторов. Кроме того, из данного соединения легко образуется активная форма иридия – достаточно нагревания при невысокой температуре, — рассказал старший научный сотрудник ИНХ СО РАН, кандидат химических наук Данила Васильченко.

По словам руководителя проекта, заместителя руководителя Центра НТИ «Водород как основа низкоуглеродной экономики» ИК СО РАН, доктора химических наук, профессора РАН Екатерины Козловой, проведенная работа продолжает сделанные ранее исследования, общая цель которых – разработка катализаторов полного разложения воды.

— Еще одно важное преимущество наших фотокатализаторов состоит в способности работать под действием видимого излучения, что открывает перспективы использования энергии солнца для разложения воды, — пояснила эксперт.

Ученые планируют получать водород с использованием солнечной энергии путем фотокаталитического разложения чистой воды и затем использовать его, например, в качестве топлива для топливных элементов. В этом случае получится замкнутый экологически чистый цикл: водород, полученный из воды, будет питать топливные элементы, которые вырабатывают электричество посредством электрохимической реакции между водородом и кислородом с образованием воды.