Экс-депутата Новосибирска Бойко* назвали врагом России

Экс-депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко*, который ранее был включен в список иноагентов Минюста РФ, признан врагом России. Об этом сообщил спикер горсовета Дмитрий Асанцев на апрельской сессии горсовета.

— Он признан врагом России за критику (президента) и оправданнее терактов н территории РФ, — уточнил Асанцев.

Как пояснил MK.RU, речь идет о новом списке проекта «Русофобы». По данным издания, его собирают представители инициативной группы ветеранов спецоперации. В реестре опубликованы имена людей и организаций, которых обвиняют в деятельности против России. Бойко* в реестре указан как иноагент и оппозиционер.

Напомним, Сергей Бойко* уехал из страны в 2021 году. В апреле 2023 года был признан иностранным агентом. В июле решением сессии был лишен депутатского мандата. В августе 2023 суд Новосибирска признал это решение законным.

* Внесён Минюстом в реестр иноагентов (№567) и Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов (№2981).

Ранее редакция сообщала о том, что иноагентам запретили вести просветительскую и образовательную деятельность.