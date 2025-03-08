Иноагентам запретили вести просветительскую и образовательную деятельность

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит полный запрет для иностранных агентов на осуществление просветительской и образовательной деятельности как в отношении несовершеннолетних, так и взрослых лиц (проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы и прочее). Нововведения поддержали на пленарном заседании все 390 депутатов.

Кроме того, нормы предусматривают запрет для иноагентов работать педагогами в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Изменения прописываются в законе «Об образовании в РФ».

Стоит отметить, что в отношении иноагентов уже действует порядка 20 запретов. Среди них: запрет на организацию публичных мероприятий, работу на государственной и муниципальной службе, размещение рекламы на своих информационных платформах, пассивное избирательное право.

С 1 марта 2025 года некоторые выплаты иноагентам (доход от продажи или сдачи в аренду имущества, вознаграждения за результаты интеллектуальной деятельности, проценты по вкладам и др) должны поступать только на специальные рублевые счета, открытые в российских уполномоченных на то банках. Распоряжаться зачисленными на спецсчета деньгами иноагенты смогут только после того. как с них снимут этот статус.

Ранее редакция сообщала о том, что на округа депутатов-иноагентов назначили кураторов в горсовете Новосибирска.