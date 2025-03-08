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Иноагентам запретили вести просветительскую и образовательную деятельность

  • 08/03/2025, 15:32
Автор: Оксана Мочалова
Иноагентам запретили вести просветительскую и образовательную деятельность
Они не смогут обучать как несовершеннолетних, так и взрослых

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит полный запрет для иностранных агентов на осуществление просветительской и образовательной деятельности как в отношении несовершеннолетних, так и взрослых лиц (проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы и прочее). Нововведения поддержали на пленарном заседании все 390 депутатов.

Кроме того, нормы предусматривают запрет для иноагентов работать педагогами в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Изменения прописываются в законе «Об образовании в РФ».

Стоит отметить, что в отношении иноагентов уже действует порядка 20 запретов. Среди них: запрет на организацию публичных мероприятий, работу на государственной и муниципальной службе, размещение рекламы на своих информационных платформах, пассивное избирательное право.

С 1 марта 2025 года некоторые выплаты иноагентам (доход от продажи или сдачи в аренду имущества, вознаграждения за результаты интеллектуальной деятельности, проценты по вкладам и др) должны поступать только на специальные рублевые счета, открытые в российских уполномоченных на то банках. Распоряжаться зачисленными на спецсчета деньгами иноагенты смогут только после того. как с них снимут этот статус.

Ранее редакция сообщала о том, что на округа депутатов-иноагентов назначили кураторов в горсовете Новосибирска. 

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Власть Образование

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : иноагент закон


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