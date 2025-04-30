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Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на май 2025

  • 30/04/2025, 11:25
Автор: Марина Санькова
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на май 2025
Он станет надёжным помощником в любой работе с цветами

Для тех, кто увлекается выращиванием растений в домашних условиях, весенний период – время активных действий. В частности, оптимальным периодом для пересадки считается май. При этом рекомендуется учитывать благоприятные дни лунного календаря. Пересадка неизбежно связана с повреждениями растений: деформацией и разрывом мелких корней, поломкой крупных. Чтобы минимизировать негативные последствия этой процедуры, следует выбирать дни, когда соки из корней направлены к надземной части растения – стеблям и листьям. В это время корни становятся менее упругими и несколько вялыми, что снижает вероятность их повреждения и способствует быстрому восстановлению. Такие процессы в растениях происходят во время растущей Луны.

Уxoд зa дoмaшними цвeтaми пo Луннoму кaлeндapю

  • Блaгoпpиятныe дни в мae для пocaдки и пepecaдки кoмнaтныx цвeтoв: 1, 2, З, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 29, З0 мaя
  • B цeлoм нeплoxиe дни для paбoты c дoмaшними pacтeниями: 1З, 14, 15 мaя
  • Heблaгoпpиятныe дни: 4, 5, 18, 19, 20, 2З, 24, З1 мaя
  • Зaпpeщeнныe дни для любыx paбoт c pacтeниями: 12, 26, 27, 28 мaя (пepиoд нoвoлуния и пoлнoлуниe)

пересадка растений

Согласно лунному календарю на май 2025 года, уход за комнатными растениями следует планировать следующим образом:

1-3 мая (четверг-суббота): Растущая Луна в Раке (с 14:28 3 мая – во Льве). Рак – плодородный знак. Рекомендуется пересадка комнатных цветов, посадка многолетних декоративных растений, полив, подкормка, замачивание семян и рыхление почвы. Не рекомендуется сажать луковичные и обрабатывать растения химикатами.

4-5 мая (воскресенье-понедельник): Растущая Луна во Льве. Лев – неплодородный знак. Допускается рыхление почвы и опрыскивание от болезней и вредителей. Неблагоприятно сажать, пересаживать, проращивать семена, поливать, подкармливать, обрезать и прищипывать.

6-8 мая (вторник-четверг): Растущая Луна в Деве (с 10:19 8 мая – в Весах). Дева – знак средней плодовитости. Подходящее время для пересадки и деления комнатных растений, посадки многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьбы с вредителями и болезнями, укоренения черенков, полива, подкормки и рыхления. Отложите замачивание и проращивание семян.

9-10 мая (пятница-суббота): Растущая Луна в Весах. Весы – знак средней плодовитости. Отличные дни для посадки и пересадки, укоренения черенков, обрезки и прищипки, подкормки и полива. Избегайте использования ядохимикатов.

11 мая (воскресенье): Растущая Луна в Скорпионе. Скорпион – плодородный знак. Рекомендуется посадка многолетников, вьющихся и луковичных. Хороший период для подкормки, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями. Воздержитесь от пересадки, обрезки, деления корней и луковиц.

12 мая (понедельник): Полнолуние в Скорпионе. Не рекомендуется работать с растениями.

обрезка растений

13-15 мая (вторник-четверг): Убывающая Луна в Стрельце. Стрелец – малопродуктивный знак. Подходят для посадки ампельных и вьющихся растений. Можно укоренять черенки, бороться с болезнями. Неудачное время для пересадки, замачивания семян, обрезки.

16-17 мая (пятница-суббота): Убывающая Луна в Козероге. Козерог – знак средней плодовитости. Благоприятно для посадки и пересадки, обрезки, прищипки, полива, подкормки, замачивания семян, борьбы с болезнями. Старайтесь не травмировать корни.

18-20 мая (воскресенье-вторник): Убывающая Луна в Водолее (с 15:28 20 мая – в Рыбах). Водолей – неплодородный знак. Можно рыхлить почву и обрабатывать от болезней. Водолей не подходит для посадок, пересадок, поливов, подкормок, замачивания семян.

21-22 мая (среда-четверг): Убывающая Луна в Рыбах. Рыбы – плодородный знак. Удача в пересадке, посадке луковичных и многолетних, укоренении черенков, умеренном поливе и подкормке. Не рекомендуется обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать, опрыскивать от вредителей.

23-24 мая (пятница-суббота): Убывающая Луна в Овне. Овен – неплодородный знак. Можно обрабатывать растения от вредителей и рыхлить почву. Не рекомендуется посадка, пересадка, проращивание семян, укоренение черенков, полив, подкормка, обрезка.

25 мая (воскресенье): Убывающая Луна в Тельце. Телец – плодородный знак. Подходит для посадки (не пересадки) луковичных и многолетних. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать. Не рекомендуется пересаживать, рыхлить почву.

обработка от вредителей

26-28 мая (понедельник-среда): Новолуние в Близнецах. Не рекомендуется беспокоить растения.

29-30 мая (четверг-пятница): Растущая Луна в Раке. Рак – плодородный знак. Рекомендуется пересадка, посадка многолетних, полив, подкормка, замачивание семян и рыхление. Не рекомендуется сажать луковичные и обрабатывать химикатами.

31 мая (суббота): Растущая Луна во Льве. Лев – неплодородный знак. Допускается рыхление почвы и опрыскивание от болезней. Неблагоприятно сажать, пересаживать, проращивать семена, поливать, подкармливать, обрезать и прищипывать.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

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Регионы: Россия Новосибирcк

Теги : уход за комнатными растениями лунный календарь на май комнатные растения


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