Экс-директор директор «Красного факела» пошел под суд за растрату в Новосибирске

В Новосибирске бывшего директора «Красного факела» обвинили в превышении должностных полномочий и растрате средств из бюджета театра.

По версии следствия, Александр Кулябин, занимавший пост директора культурного учреждения, в декабре 2014 года единолично назначил главным режиссером своего сына Тимофея Кулябина. В трудовой договор он незаконно внес пункт о ежемесячных выплатах «контрактной надбавки» в размере 88,6 тысячах рублей. Подобных доплат были лишены остальные сотрудники учреждения, включая заслуженных деятелей культуры.

За период работы главным режиссером Тимофей Кулябин сверх основной зарплаты незаконно получил более 5 миллионов рублей из бюджета театра, в том числе и за счет выделенной театру на выполнение государственного задания субсидии.

— На момент проверки установлена подлежащая возврату Александром Кулябиным в бюджет за счет собственных денежных средств сумма в размере 1,7 миллионов рублей, которую он в результате растраты вернул в бюджет за счет денежных средств театра и продолжил за счет этих же средств незаконно выплачивать своему сыну указанную «контрактную надбавку», — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

После возбуждения уголовного дела в январе 2023 года во время обысков в доме Кулябина обнаружили принадлежащий театру моноблок «Apple Мас» стоимостью 25 тысяч рублей, который он прихватил при увольнении.

По делу собраны необходимые доказательства, в ближайшее время оно будет передано в суд для рассмотрения.

Ранее редакция сообщала о том, что за задержанного в Новосибирске бывшего директора театр «Красный факел» Александр Кулябина поручились несколько известных театральных деятелей России.