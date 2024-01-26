Глава штаба ЧС Сергей Сёмка назвал причины аварий на теплосетях в Новосибирске

Сергей Сёмка, заместитель губернатора Новосибирской области и руководитель штаба, рассказал о причинах аварий на теплосетях в Новосибирске.

– Первая причина ― гидроудар. Это частично подтверждается тем, что жители Кировского и Ленинского района слышали стуки. Вторая причина – человеческий фактор, а точнее работа персонала, и третья – аномалии, – отметил Сергей Сёмка на пресс-конференции в пятницу, 26 января.

По его словам, аномалии – это наличие всех трех причин. На третий вариант могла повлиять система автоматического регулирования потребителей.

– Подобных аномалий у нас в декабре тоже было не мало. Но точные выводы будут сделаны комиссией. Мы предполагаем, что необходимо прекращение моратория на проверки управляющих компаний и введения нормативов – отметил Сёмка.

Сейчас наблюдается нехватка кадров в системе жизнеобеспечения города. Так, например, на 100 домов приходится всего 4 слесаря.

– Следующий шаг – это переход на госрегулирование обслуживания жилищного фонда, – подчеркнул заместитель губерантора.

Ранее редакция сообщала о том, что режим ЧС в Новосибирске могут снять в конце января.