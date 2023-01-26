За обвиненного в растрате экс-директора «Красного факела» поручился Константин Райкин

За задержанного в Новосибирске бывшего директора театр «Красный факел» Александр Кулябина поручились несколько известных театральных деятелей России. Об этом сообщает Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня». В списке поручителей также значатся гендиректор «Большого театра» Владимир Урин, директор РАМТ Софья Апфельбаум, худрук «Театра Наций» Евгений Миронов, актриса Юлия Пересильд, народный артист Константин Райкин.

Напомним, что Александру Кулябину предъявили обвинение по ч. 4 ст 160 (Растрата денежных средств в особо крупном размере). Ему готовятся избрать меру пресечения. Уголовное дело связано с незаконными выплатами директора театра его бывшему режиссеру — Тимофею Кулябину, который является сыном экс-директора.

Кулябина уволили с должности в декабре после 23 лет работы. Из репертуара убрали спектакли его сына, режиссера Тимофея Кулябина, который после 24 февраля покинул Россию.

Ранее редакция сообщала о том, что грузовой причал Речпорта и пристань Речного вокзала в Новосибирске выставило на продажу.