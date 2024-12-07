Экс-директора ДКЖ и её коллегу будут судить за взятки в Новосибирске

В Новосибирске будут судить бывшего директора Дворца культуры железнодорожников и её коллегу, обвиняемых во взятничестве.

По версии следствия, в период с 2022 года по 2023 год Елена Марченко, занимавшая пост руководителя культурного учреждения, и начальник отдела маркетинга, используя служебное положение, намеренно при обращении к ним арендаторов лоббировали интересы исключительно одной коммерческой организации, оказывающей услуги при проведении банкетных мероприятий. Взамен на общее покровительство и создание наиболее благоприятных условий для компании женщины получили денежное вознаграждение в сумме 300 тысяч рублей.

Подельниц задержали в конце мая 2024 года. Во время обысков в ДКЖ силовики нашли алкоголь, который продавали во Дворце без необходимых разрешений. По месту жительства Марченко и её коллеги были обнаружены вещественные доказательства, имеющие отношение к делу.

В отношении начальниц возбудили уголовные дела по статье «Получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, расследование дела окончено.

— Уголовные дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу, — пояснили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске огласили приговор бывшему сотруднику городского управления дорожного строительства, который обвиняется в получение взятки в крупном размере. Решением суда Дмитрию Поречному определили наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей.