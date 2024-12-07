Штраф за пожар на Левобережной свалке составил 10 тысяч рублей

Суд в Новосибирске вынес решение по делу о пожаре на Левобережном мусорном полигоне, который произошёл в мае 2024 года.

— Заседание было рассмотрено в особом порядке. В итоге виновному назначили штраф в 10000 рублей. При этом гражданские иски потерпевших во внимание суд не принял, —сообщили участники процесса «Царьграду Новосибирск».

Напомним, по факту пожара на свалке было возбуждено уголовное дело по статье УК России «Загрязнение атмосферы». Виновным назначили начальника полигона Ивана Багрова. Горение продолжалось четыре дня, дым от пожаров чувствовали жители всего левобережья. Горожане, чьи дома находятся рядом со свалкой, получили справки об отравлении угарным газом, но в первую партию дела включили лишь четверых человек, отмечает издание. Однако никого из жителей не вызвали в суд, а их гражданские иски не были приняты во внимание.

Местная жительница Жанна Олейникова писала в своих социальных сетях, что у общественницы Евгении после пожара на свалке на глазах полопались капиляры, а спустя 4 месяца она умерла. Евгения также была признана потерпевшей.

Председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов заявил, что общественники не согласны с решением суда и адвокат готовит апелляцию.

Напомним, после пожара в мае жители Хилокского жилмассива потребовали у мэра закрыть свалку. По результатам рассмотрения постановления прокурора, МУП «САХ» было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на сумму 350 тысяч рублей.

В сентябре 2024 года мэрия приняла решение об увеличении площади Левобережного полигона для проведения работ по культивации. В итоге свалка приблизилась к домам граждан на расстояние до 150 метров.

Левобережный полигон работает в Новосибирске с 1995 года, его площадь — около 18 гектаров. Он принимал до 5 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов в сутки.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Малыгина написали коллективное письмо новосибирском губернатору. Люди отказываются переезжать в маневренный фонд — не хотят менять квартиры на 6 кв метров в общежитии.