Губернатор поручил продлить соглашение о стабилизации цен на масло в Новосибирске

На заседании оперативного штаба по развитию региональной экономики была рассмотрена ситуация с ростом цен. По данным Минпромторга, в сентябре-октябре 2024 года в Новосибирской области, как и в целом по стране, наблюдался рост стоимости продукции, производимой из молочных жиров, в том числе сливочного масла. Глава ведомства Андрей Гончаров сообщил, что в регионе подписано соглашение с региональными торговыми сетями об ограничении торговой наценки на ряд позиций, в том числе, на сливочное масло. Срок действия соглашения — до конца 2024 года. Минсельхоз также подписал соглашение с тремя производителями масла о стабилизации цен до конца нынешнего года.

Глава региона Андрей Травников попросил минпромторг и минсельхоз не закрывать глаза на ситуации, когда новосибирские производители, следуя выгодной ситуации на рынке, поднимают цены.

— Так было по яйцу. То же самое по сливочному маслу. Я прошу минпромторг и минсельхоз серьёзно на ситуацию обратить внимание и поменять подход, — отметил Травников.

Он также предложил расширить круг товаров по которым можно договариваться о сдерживании цен с торговыми розничными сетями и переработчиками.

— Нужно не просто продлить соглашение по сливочному маслу, но и на примере этих соглашений разработать общую модель, справедливую формулу, а также проработать ассортимент продуктов питания, которые производятся на территории Новосибирской области, и производителей, в отношении которых целесообразно подготовить такие соглашения, — подчеркнул губернатор.

Он также потребовал, чтобы ведомства держали на контроле ситуацию с наличием овощей в новосибирских магазинах, чтобы торговые сети заключили дополнительные контракты о поставках этой продукции из других регионов для создания запасов в области.

Напомним, цены на картофель в новосибирских магазинах в ноябре уже достигли 82 рублей за килограмм. При этом продавцы и покупатели недовольны качеством поступающей на прилавки продукции и опасаются, что весной может возникнуть дефицит овощей и картофеля.

Между тем на форуме «Дни ритейла в Сибири» Владлен Максимов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель председателя Комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле, напомнил представителям госструктур об опасности регулирования цен на рынке.

По данным Новосибирскстата, на 2 декабря килограмм сливочного масла в регионе в среднем стоил на 1249 рублей. В начале года — 867 рублей. То есть за год масло подорожало почти на треть. 6 декабря стало известно, что в Сибири начались антикартельные проверки производителей сливочного масла.

Ранее редакция сообщала о том, что регионы получили право расширять перечень продуктов и товаров в отношении которых можно заключать соглашения о стабилизации цен. От повышения цен на продукты предпринимателей предостерегла и прокуратура.