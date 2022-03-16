Экс-директору новосибирского планетария вынесли приговор

Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-директора новосибирского планетария Сергея Масликова. Он обвинялся в получении взяток по двум эпизодам, а также в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, говорится на сайте суда.

24 февраля состоялись прения сторон, где гособвинитель отказался от обвинения по первым двум эпизодам. По третьему действия Маслякова были переквалифицированы с ч. 3 ст. 290 УК РФ на ст.285 УК РФ — использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов государства. Гособвинитель просил назначить Сергею Масликову наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, гражданский иск удовлетворить частично на сумму 677 100 рублей.

Приговором Октябрьского районного суда Новосибирска от 16 марта Сергей Масликов был признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей. Учитывая срок содержания Масликова под стражей до судебного разбирательства, суд освободил подсудимого от наказания в виде штрафа. В удовлетворении гражданского иска отказано в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, по версии следствия, директор новосибирского планетария летом 2015 года и осенью 2017 года получил от физических лиц взятки в виде денег за сдачу в аренду видеоаппаратуры, светового и звукового оборудования сначала на расчетный счет подконтрольной организации, а затем лично в помещении «Планетария» на общую сумму свыше 190 тыс. рублей. Данные факты в деятельности руководителя учреждения были выявлены оперативными сотрудниками отдела полиции №6 «Октябрьский» Управления МВД России по Новосибирской области. Уголовное дело в отношении Сергея Масликова было возбуждено в феврале 2018 года. Изначально в отношении него был вынесен оправдательный приговор. Масликов в ходе следствия и суда доказывал, что заработанные деньги шли на музей, а он не давал оборудованию простаивать. В защиту астронома выступили коллективы десятков школ, вузов, НИИ, астрономические сообщества других государств. Однако, в июле 2020 года оправдательный приговор был отменён судом Новосибирской области. После этого материалы дела были направлены в районный суд для повторного рассмотрения.