Новосибирским военным попытались предъявить счет

Мэрия Новосибирска изыщет источник финансирования социальной помощи жителям города, участвующим в военной спецоперации России на территории Донецкой и Луганской республик и Украины. Об этом заявил глава города Анатолий Локоть, отвечая на обращение депутатов, принятое на сессии. По словам мэра, такой механизм в руководстве муниципалитета предусмотрен и прописан постановлением руководства муниципалитета еще от 2018 года, предусматривающим помощь новосибирцам-военным, участвующим в локальных конфликтах, и членам их семей. О какой сумме может идти речь — Анатолий Локоть не конкретизировал.

Поводом для такого заявления главы города в конце обсуждения соответствующего вопроса стали контраргументы депутатов от несистемной оппозиции, в первую очередь касающиеся трат городского бюджета. Так, депутат от коалиции «Новосибирск 2020» Хельга Пирогова напомнила, что помощь военным и их семьям уже предусмотрена федеральным законодательством, и в ближайшее время Госдума должна утвердить соответствующее решение правительства РФ.

Ее коллега по депкорпусу и коалиции Светлана Каверзина предложила в случае необходимости принятия данной меры пересмотреть расходы городского бюджета, в частности перебросить необходимые средства со статьи расходов на освещение деятельности органов власти в СМИ.

Сессия горсовета Новосибирска началась с «существ» и «сепаратистов» практически открытым конфликтом представителей власти и оппозиции, с рядом нелицеприятных эпитетов сторон в адрес друг друга.

— Вы уже не знаете, куда воткнуть эти «50 млн на СМИ», — эмоционально, как и в начале сессии пошел на коалиционеров в атаку вице-спикер Евгений Лебедев. — У вас уже отсутствие инфоповодов.

А депутат-единоросс Ирина Беспечная припомнила коалиционерам лоббирование вопроса поднятия заработных плат для части государственных служащих.

Справедливости ради напомним, что решение вопроса зарплат муниципальных служащих, который изначально педалировали депутаты от оппозиции в прошлом году, позже, с подачи ряда официальных СМИ, присвоили себе некоторые видные единороссы.

Наиболее радикально уже под занавес обсуждения высказался однопартиец Беспечной, председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко, упрекнувший коалиционеров в разведении клоунады на почве вопроса помощи военным-новосибирцам и, по сути, поставивший точку в обсуждении.

— Когда страна требует сплотиться, источники всегда находятся, — заявил он. — Поэтому не надо полярных точек зрения по этому вопросу. И не надо из горсовета делать клоунаду. Хельга Вадимовна (Пирогова. — Ред.), зачем вы кладбищенский венок надели? Это плохая примета. У меня большая просьба: прекратить прения и перейти к голосованию.

По результатам голосования против данного решения выступили двое депутатов.

Напомним, что спецоперация России на территориях Донбасса и Украины началась 24 февраля. В настоящее время среди российских военных есть погибшие, в том числе жители Новосибирской области и Новосибирска. При этом некоторые новосибирские политики из либеральной оппозиции уже не раз отметились участием в несанкционированных акциях против проведения операции.