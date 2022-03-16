Где заканчивается бизнес и начинаются спекуляции?

— При проведении мониторинга цен мы отмечаем необоснованное подорожание по отдельным видам товаров. Это реакция на повышенный спрос со стороны потребителей. В основном этим грешат местные розничные магазины. Хотя ряд замечаний поступал и в отношении сетевых магазинов. Стараемся оперативно отреагировать на такие сигналы, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Попытки необоснованного завышения цен есть на всех этапах. Их подняли и отдельные производители, и поставщики, и торговые предприятия. Еще одно явление, которое мы сегодня выявляем и с которым боремся, — увеличение запасов в торговых организациях, — говорит Травников. — Для чего это делается — вполне понятно. Запасы придерживают для того, чтобы через месяц выложить на полки по более высоким ценам. Думаю, все обратили внимание, что многие торговые сети ограничили объем отпуска товара в одни руки. Мы реагируем на все факты и информацию, откуда бы они не пришли.

Напомним, вчера за заседании аграрного комитета регионального парламента министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщил, что, включая «борщевой набор». По его словам, морковь второго сорта сегодня уходит со склада овощеводческого предприятия в области по цене 24 рубля за кг, первого — 28 рублей. Оптовая отпускная цена на яйцо — 60 рублей, мясо птицы — 141 рубль за кг, гречка в мешках по 50 кг — 73 рублей за кг, сырое молоко — 30 рублей 15 копеек за литр. При этом в магазинах та же курица стоит около 300 рублей за кг, яйца — от 100 до 120 рублей за десяток, гречка — от 116 рублей и выше.

Он напомнил, что в УФАС развернута горячая линия, которая принимает сигналы о необоснованном повышении цен 7 дней в неделю. Глава региона также сообщил, что факты спекуляции выявляются не только на потребрынке.

— Мы мониторим ситуацию и цены в области государственного и муниципального заказа. Уже с 24 февраля (С начала спецоперации России на Украине. — Ред.) пошли сигналы от поставщиков о том, что они повышают цены на строительные материалы, отдельные позиции оборудования. При этом мы видели, что оснований для этого нет. Производство находится в России, материалы — отечественные, многие позиции уже были готовы к отгрузке, находились на складах и даже были оплачены, — пояснил Андрей Травников. — Такие попытки со стороны недобросовестных подрядчиков мы наблюдаем уже полторы недели. Наверное, потом будут объективные причины для изменения стоимости, но сегодня это попытка заработать на ситуации, и мы реагируем на такие факты, привлекая ФАС и Минпромторг.

Губернатор пояснил, что по многим случаям поставщиков «удалось поправить» и заставить их отгрузить материалы и товары по тем условиям, на которых были подписаны контракты.

Темы необоснованного роста цен сегодня поднял на комитете по ЖКХ регионального парламента и депутат, председатель совета директоров ГК «КПД Газстрой» Евгений Покровский.

— Я понимаю удорожание изделий из металла, продукции машиностроения, комплектующих, но на каком основании растут цены на стройматериалы местного производства: щебень, песок, лесоматериалы? Занимается ли УФАС проверкой обоснованности установления этих цен, — поинтересовался Покровский. — Почему стоимость песка выросла на 90%? Экскаваторщики начали получать в валюте или кампании нашли золотую жилу на карьерах? На региональном уровне вполне можно проверять обоснованность роста цен на местные стройматериалы.

Он также заявил, что пока заложниками ситуации становятся строители, так как их все обвиняют в резком росте стоимости квартир. А по факту никакого роста застройщики не ощутили — его съело повышение цены на стройматериалы и банковские ставки.