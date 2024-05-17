Дмитрий Перязев уходит из мэрии Новосибирска

Начальник департамента ЖКХ и энергетики мэрии Дмитрий Перязев уходит с должности. Как стало известно Infopro54, он работает до конца мая. Напомним, Перязев был назначен на должность начальника департамента в 2018 году. После того, как его начальник Андрей Колмаков ушел в СГК.
Предполагается, что Перязев также уйдет в одну из структур СГК. В компании эту информацию не комментируют.
Ранее редакция сообщала о новых назначениях в мэрии. Вице-мэром стал Евгений Попантонопуло. Он будет курировать работу департамента информационной политики и департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Андрей Травников возлагает большие надежды на обновление команды мэрии.
Фото Infopro54, автор Юлия Данилова.
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