Дмитрий Перязев уходит из мэрии Новосибирска

Начальник департамента ЖКХ и энергетики мэрии Дмитрий Перязев уходит с должности. Как стало известно Infopro54, он работает до конца мая. Напомним, Перязев был назначен на должность начальника департамента в 2018 году. После того, как его начальник Андрей Колмаков ушел в СГК.

Предполагается, что Перязев также уйдет в одну из структур СГК. В компании эту информацию не комментируют.

Ранее редакция сообщала о новых назначениях в мэрии. Вице-мэром стал Евгений Попантонопуло. Он будет курировать работу департамента информационной политики и департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Андрей Травников возлагает большие надежды на обновление команды мэрии.