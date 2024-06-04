5% соискателей из Сибири готовы переехать в Новосибирск

Новосибирск вошел в топ городов, куда сибиряки готовы переехать для трудоустройства. К таким выводам пришли эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru.

Исследование показало, что самыми популярными регионами для переезда с целью трудоустройства среди сибиряков остаются Москва и Санкт-Петербург. Эти города выбрали 15% и 12% соискателей. Тройку лидеров замыкает Новосибирск. Сюда готовы переехать 5% соискателей из Сибири.

Далее идут Краснодар и Сочи (по 3%), Екатеринбург (2%), Казань (2%), Красноярск (2%) и Тюмень (2%). Замыкает десятку мест, желаемых для переезда ради работы Калининград. 1% соискателей из Сибирского федерального округа назвали этот город.

Отмечается, что почти каждый пятый житель Сибири, отметил в своём резюме готовность к переезду в другой регион ради трудоустройства. Чаще всего желание сменить регион высказали соискатели Республики Алтай — 24%. Чуть меньше желающих — по 22% —в Омской и Томской областях, а также в Республике Тыва. Наименьший показатель — в Алтайском крае (17%). В Новосибирской области этот показатель находится на уровне 18%.

Соискатели готовы трудоустраиваться на позиции менеджеров по продажам и работе с клиентами (7%), программистов и разработчиков (5%), руководителей проектов и администраторов (по 4%).

При этом, чаще готовы поменять место жительства ради новой работы мужчины — 61%.

— Привлекательность региона для внешней трудовой миграции, тем более для квалифицированных работников, это огромное конкурентное преимущество, учитывая текущую ситуацию с дефицитом кадров. Ключевые факторы, по которым люди выбирают место для жизни и работы – городская среда и инфраструктура, уровень зарплат, а также хорошая экология, — отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Она добавила, что по итогам апреля на одну вакансию в СФО в среднем приходится 3 резюме (нижняя граница нормы — 4 резюме на вакансию).

— Это говорит о нехватке рабочих рук. Мало того, что эти значения ниже, чем в среднем по стране (3,3), они еще и падают по сравнению с прошлым годом: -0,3% в апреле 2024 относительно апреля 2023. В таких условиях власти и бизнесу необходимо работать над повышением привлекательности региона, потому что иначе экономика не будет иметь важнейшего ресурса для роста и развития, — считает эксперт.

По данным Сибирского ГУ ЦБ в апреле доля компаний Новосибирской области, которые испытывают нехватку специалистов, выросла до 70%.

Ранее редакция рассказывала о том, что аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали необычные предложения о работе, которые были открыты в мае и назвали необычные.