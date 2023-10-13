Экс-глава Искитимского района НСО Олег Лагода получил штраф в 110 тысяч рублей

Сегодня, 13 октября, суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-глава Искитимского района Олега Лагоды. Он получил штраф в размере 110 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Искитимского районного суда.

— Суд пришел к выводу о том, что в действиях Лагоды имеются признаки состава преступления, предусмотренного статьей «халатность», — говорится в сообщении.

От уголовной ответственности Лагода освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Напомним, что 5 июня 2013 года обвиняемый вопреки установленному земельным и водным законодательством запрету на приватизацию земельного участка, расположенного на острове в Бердском заливе Новосибирского водохранилища, подписал постановление о его предоставлении в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества.

На основании этого решения чиновник 1 августа 2014 года заключил с членами товарищества договор купли-продажи земельного участка за 10 млн рублей, что в шесть раз ниже его рыночной стоимости. В результате таких действий были нарушены права граждан на пользование общедоступным объектом (береговой полосой Новосибирского водохранилища), исключена возможность использования этого земельного участка населением в рекреационных целях, а также причинен материальный ущерб РФ.

4 июля 2023 года гособвинитель просил признать Олега Лагоду виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должность главы муниципального образования на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-глава Искитимского района Олег Лагода выступил в суде с последним словом.