Госдума рассмотрит законопроект о введении запрета на использование животных в цирках

Авторы инициативы — глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагают внести поправки в ст. 15 закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документ подготовлен с целью «защиты жизни и благополучия животных», пишет ТАСС.

В пояснительной записке говорится о жестоком обращении с животными при их подготовке к цирковым представлениям и то, что уже более 40 государств, включая страны Азии и Европы, ввели частичный или полный запрет на использование животных в цирках.

— Даже дети прекрасно знают, что звери страдают за кулисами: у всех есть интернет, все видят эти кадры. И это не прибавляет гуманизма, — добавил Даванков, комментируя скандальное видео, сделанное во время дрессировки тигров братьями Запашными.

Дрессировщики бьют палками животных в московском цирке, а другие сотрудники обливают их водой из шлангов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирском цирке акробат сорвался с турника во время выступления.