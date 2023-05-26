В Новосибирске увеличено количество автобусов, курсирующих до аэропорта Толмачево

В скором времени четыре новых автобуса выйдут на маршрут №111Э (вокзал Новосибирск-Главный — аэропорт Толмачёво), сообщили в региональном правительстве. Современные автобусы работают на газе и имеют систему климат контроля в салоне.

— Сейчас перевозчик занимается установкой тахографов, онлайн-касс и систем видеонаблюдения, – уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. — Новый транспорт должен пройти процедуру регистрации в Госавтоинспекции, после чего перевозчик получит право выпустить технику на маршрут.

Напомним, в апреле 2023 шесть новых автобусов вышли на маршрут №112 (Площадь Карла Маркса — аэропорт Толмачево). Ранее мэр города Анатолий Локоть анонсировал запуск на этом же маршруте троллейбуса новой модели на частично автономном ходу. Еще одним проектом, реализация которого обсуждается в регионе долгое время, является развитие движения железнодорожного электротранспорта до аэропорта «Толмачево».

Ранее редакция сообщала о том, появится ли в Новосибирске аэроэкспресс до Толмачево.