Экс-председатель СО РАН попросил у суда отсрочку оплаты штрафа

Экс-председатель СО РАН Александр Асеев просит суд об отсрочке штрафа в полмиллиона рублей.

Именно столько ему было назначено при вынесении приговора Советским районным судом Новосибирска в июне текущего года.

Александр Асеев в своем ходатайстве пояснил, что не может оплатить штраф в полном объеме за отсутствием у него такой суммы. Продать он так же ничего не может, так как все его имущество арестовано по уголовному делу.

— Ходатайство поступило в суд, его рассмотрение назначено на 17 января 2024 года, — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, бывший председатель СО РАН Александр Асеев осужден за мошенничество в особо крупном размере: ему дали 4 года условно и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Совет депутатов города Новосибирска решил лишить Александра Асеева звания «Почетный житель города».