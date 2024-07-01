Экс-главу сельсовета подозревают в особо крупном мошенничестве

Перед судом предстанет экс-глава Мичуринского сельсовета и бывший кадастровый инженер. Их обвиняют в хищение мошенническим путем права на земельные участки.

— В период 2014-2015 гг. глава муниципалитета издал подложные распорядительные документы, влекущие отчуждение муниципального земельного участка в п. Юный Ленинец Новосибирского района по заниженной стоимости, — говорится в сообщении в прокуратура Новосибирской области.

Индивидуальный предприниматель, который также работал кадастровым инженером, подготовил межевой план земельного участка. По доверенности, он предоставил подложные документы в Управление Росреестра. Это привело к тому, что участок стоимостью более 39,7 миллиона рублей перешёл в собственность родственницы одного из обвиняемых.

Также инженер с 2014 года по 2019 год заключил с Мичуринским сельсоветом договоры аренды двух земельных участков и подготовил фиктивные документы о возведении на них объектов капитального строительства.

Так он выкупил участки по заниженной цене. Сотрудники правоохранительных органов оценили ущерб от его действий в размере 14,8 миллиона рублей.

Были арестованы участки и имущество обвиняемых на сумму почти 25 миллионов рублей. Уголовное дело передано в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-сотрудников новосибирского «Вектора» обвинили в мошенничестве и коррупции.