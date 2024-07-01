В Новосибирске рухнула телевышка станции «Мир»

В Новосибирске рухнула вышка телестанции «Мир». За падением металлической башни наблюдали местные жители. Жильцы многоквартирника сняли на видео момент падения и поделились с журналистами.
— Демонтаж телевышки начался 28 июня. Сначала была подпилена и на тросах снята верхняя часть этого сооружения. Сегодня оставшуюся часть обрушили на землю, — пишет издание BFM-Новосибирск.
Судя по кадрам, всё прошло по плану — вышка рухнула на свободный участок, повалив несколько деревьев.
Ранее редакция сообщала, что после вмешательства приставов в Новосибирске снесли аварийное здание. Огороженный участок, на котором возвышалось ветхое строение, не останавливал зевак — любитель экстрима не упускали возможность попасть на территорию заброшки. Директор организации, которой принадлежало опасное здание, избавился от него, чтобы предотвратить трагические последствия.
Фото и видео предоставлено Станиславом Каширским, жителем дома №42 Горского микрорайона
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