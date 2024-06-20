Экс-сотрудников новосибирского «Вектора» обвинили в мошенничестве и коррупции

В Новосибирске задержали бывших сотрудников научного центра «Вектор», подозреваемых в хищении6 миллионов у предприятия.

По данным регионального УФСБ, уволенный в 2024 году начальник участка научного центра организовал мошенническую схему, связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями. Фирмы должны были собирать и доставлять в «Вектор» медицинские отходы III-IV класса опасности для последующего обезвреживания. Сбор опасных отходов должны были заниматься ИП, оформленные на родственников мужчины. Но фактически работы выполняли сотрудники центра, при этом оплата за услуги через фиктивные ИП «падала» на счета ушлого руководителя и его родственников.

— За период с 2013 по 2024 год Центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» нанесен ущерб в размере свыше 6 млн рублей, — пояснили в пресс-службе регионального УФСБ.

Кроме того, задержанного обвиняют в получении взятки в особо крупном размере за оказание содействия в неконкурентных закупках по завышенным ценам упаковки для медицинских отходов. Посредником в передаче «гонорара» выступала бывшая сотрудница центра, а по совместительству его жена. На женщину было оформлено одно из ИП.

В отношении супругов СК возбудило уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере» и «Получение взятки, совершенное должностным лицом с вымогательством». В ближайшее время обоим суд изберет меру пресечения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали заместителя главы ТУАД Константина Громенко. По данным следствия, за содействие при заключении контрактов и общее покровительство он получил от директоров коммерческих организаций взятки в виде денег и дорогого автомобиля.