Экс-комбат «Веги» рассказал, что ждёт беглецов из военной части под Новосибирском

Андрей Панфёров, бывший командир новосибирского отряда «Вега», полагает, что в связи с инцидентом, произошедшим в военной части Новосибирской области, будет проведена прокурорская проверка.

— Все вопросы, связанные с этим инцидентом, будут тщательно изучены. Если возникнет необходимость привлечь виновных к ответственности, то так и будет, — отметил в разговоре с Om1.ru Новосибирск Панфёров.

Он предполагает, что дезертиров отправили в другое подразделение для перевоспитания. И подчеркнул, что раньше для таких случаев существовали дисциплинарные батальоны, но сейчас их нет.

— Возможно, в части, куда перевели этих солдат, дисциплина лучше, а командиры более опытны, — прокомментировал экс-комбат.

Бывший руководитель подразделения «Вега» уверен, что побег может отразиться и на судьбе их командира.

— Если будет установлено, что виновны командиры, они понесут ответственность, вплоть до понижения в должности или перевода на другие посты, — рассказал Андрей Панфёров.

Он обратил внимание, что в рамках специальной военной операции в настоящее время участвуют исключительно военнослужащие, которые добровольно подписали контракт.

Напомним, что в Новосибирской области десять солдат покинули расположение воинской части без разрешения. Глава Коченевского района Евгений Антипов написал об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, солдаты уехали из посёлка Коченёво на такси. По некоторым данным, семерых из сбежавших солдат удалось задержать.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-срочник рассказал о военной части под Новосибирском, откуда сбежали бойцы.