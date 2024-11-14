Экс-комбат «Веги» рассказал, что ждёт беглецов из военной части под Новосибирском

Андрей Панфёров, бывший командир новосибирского отряда «Вега», полагает, что в связи с инцидентом, произошедшим в военной части Новосибирской области, будет проведена прокурорская проверка.
— Все вопросы, связанные с этим инцидентом, будут тщательно изучены. Если возникнет необходимость привлечь виновных к ответственности, то так и будет, — отметил в разговоре с Om1.ru Новосибирск Панфёров.
Он предполагает, что дезертиров отправили в другое подразделение для перевоспитания. И подчеркнул, что раньше для таких случаев существовали дисциплинарные батальоны, но сейчас их нет.
— Возможно, в части, куда перевели этих солдат, дисциплина лучше, а командиры более опытны, — прокомментировал экс-комбат.
Бывший руководитель подразделения «Вега» уверен, что побег может отразиться и на судьбе их командира.
— Если будет установлено, что виновны командиры, они понесут ответственность, вплоть до понижения в должности или перевода на другие посты, — рассказал Андрей Панфёров.
Он обратил внимание, что в рамках специальной военной операции в настоящее время участвуют исключительно военнослужащие, которые добровольно подписали контракт.
Напомним, что в Новосибирской области десять солдат покинули расположение воинской части без разрешения. Глава Коченевского района Евгений Антипов написал об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, солдаты уехали из посёлка Коченёво на такси. По некоторым данным, семерых из сбежавших солдат удалось задержать.
Ранее редакция сообщала о том, что экс-срочник рассказал о военной части под Новосибирском, откуда сбежали бойцы.
Источник фото: Российское Общество «Знание»
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru